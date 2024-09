Gattino a rischio investimento in lungomare Canepa: scooterista lo salva (e lo adotta) grazie ai carabinieri

Genova. Era bloccato sotto i new-jersey di lungomare Canepa ad altissimo rischio investimento, a pochi centimetri le ruote di auto, camion e scooter: un gattino di poche settimane, salvato grazie all’intervento di una donna che stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter e dei carabinieri.

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha infatti visto la donna accostare lungo il ciglio della strada a scorrimento veloce e stendersi a terra per afferrare qualcosa sotto la barriera new jersey. I militari si sono subito fermati – il traffico era molto intenso – e hanno chiesto cosa stesse accadendo. Lei ha spiegato che poco prima aveva visto un gattino scampare alle auto in transito e infilarsi nell’incavo del new jersey.

Dopo svariati tentativi di salvataggio cui il gattino, spaventatissimo, è sfuggito, i militari finalmente sono riusciti a estrarlo dal new-jersey sano e salvo. Lo hanno quindi affidato alla donna, che ha deciso di adottarlo.