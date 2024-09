Gaslini Grand Round, ripartono gli incontri di formazione all’avanguardia: il calendario

Genova. Ripartono gli appuntamenti di Gaslini Grand Round, l’iniziativa promossa dall’Istituto Giannina Gaslini per garantire una formazione continua e di elevato livello.

Gaslini Grand Round si basa su un calendario di incontri caratterizzati da un approccio multidisciplinare, offrono la possibilità di affrontare e approfondire casi clinici complessi e innovazioni scientifiche in ambito pediatrico, con un occhio di riguardo alle pratiche più all’avanguardia.

Si inizia lunedì 23 settembre con il primo incontro del ciclo autunnale, che vedrà protagonista il professor Giuseppe Remuzzi, direttore scientifico dell’Istituto Mario Negri, figura di spicco a livello nazionale e internazionale nel campo della nefrologia, del trapianto di rene e dell’ipertensione. Durante la sua conferenza, intitolata “Sapiens: siamo diversi da scimpanzé, bonobo, Denisova e Neanderthal?“, il professor Remuzzi affronterà le affascinanti tematiche legate all’evoluzione umana, offrendo una riflessione sulle differenze genetiche e biologiche tra le varie specie.

“Gaslini Grand Round rappresenta un momento cruciale di formazione e scambio per la nostra comunità scientifica – ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Gaslini, il professor Angelo Ravelli – Ogni appuntamento è pensato per aggiornare il nostro personale medico e sanitario sulle innovazioni più rilevanti, ma anche per favorire lo sviluppo di collaborazioni nazionali e internazionali. Il confronto tra esperti di varie discipline ci permette di offrire cure sempre più all’avanguardia ai nostri piccoli pazienti, migliorando costantemente la qualità dell’assistenza”.

Gli incontri, che si terranno mensilmente presso l’Aula Magna dell’Istituto, offriranno anche una preziosa occasione di dialogo e collaborazione tra specialisti. La partecipazione di esperti di fama internazionale è uno degli elementi che contraddistinguono i Gaslini Grand Round: tra i nomi previsti per il ciclo autunnale figurano personalità come Daniel Licht (USA), specialista in patologie cardiovascolari, Kassa Darge (USA), esperto in uro-risonanza magnetica, Manish Butte (USA), rinomato per le sue competenze in ematologia, Martin Wabitsch (Germania), esperto in endocrinologia, Ivona Aksentijevic (NIH, USA), specializzata in malattie autoinfiammatorie, e Silvia Angela Maria Della Bella, immunologa e patologa presso Humanitas Milano.