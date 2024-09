Mondo dell’associazionismo in lutto: morto Gabriele Taddeo, storico presidente di Arci Genova

Genova. Mondo dell’associazionismo in lutto per la morte di Gabriele Taddeo, già presidente dell’Arci di Genova.

Taddeo, che lascia tre figli, si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia. Entrato in Arci giovanissimo, appena ventenne, non ha mai lasciato l’associazione affiancandole l’impegno politico, sia nel Comune di Sant’Olcese come assessore alle politiche sociali, giovanili e abitative e alla formazione sia come consigliere dell’Aiccre, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi alla notizia della sua morte, altrettanti i ricordi della sua lunga militanza, primo tra tutti quello dell’Arci: “Ciao Gabry, difficile per noi dire di più in questo momento. Sei stato un amico, un fratello, un compagno. Non ti dimenticheremo”.

Ancora: “Ciao Gabry. Un profondo dolore – è il commento di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – la vita sa essere davvero crudele. Un abbraccio ai tuoi figli, ai tuoi cari, a tutta la straordinaria famiglia dell’Arci”.