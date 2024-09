Furto in appartamento a Nervi, i ladri entrano dal giardino e scappano con i gioielli

Genova. Sono usciti di casa dimenticando la porta finestra del giardino socchiusa, e quando sono tornati hanno trovato le stanze a soqquadro e i gioielli spariti.

I ladri hanno colpito sabato in un appartamento di via Belsito, a Nervi. Ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia sono stati proprio i proprietari di casa, che rientrando in serata hanno constatato il furto. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi: da quantificare il valore dei gioielli rubati.

Sempre sabato la polizia ha inoltre ricevuto una denuncia di furto da parte di un turista britannico ospite di un albergo in zona Corvetto. L’uomo ha riferito che quanto è tornato nella sua stanza ha trovato la cassaforte svuotata di circa mille sterline che vi aveva lasciato dentro. Anche in questo caso, scientifica sul posto.