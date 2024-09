Furti nei negozi e nei supermercati in centro storico e a San Fruttuoso: quattro arresti

Genova. Un 33enne e una 26enne genovesi e un 27enne straniero sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato, in concorso, Gli agenti del Commissariato Centro, con l’ausilio delle volanti e del Commissariato Cornigliano, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto all’interno di un esercizio commerciale di via Luccoli. I poliziotti hanno rintracciato i tre trovandoli in possesso di un cassetto di un registratore di cassa, che conteneva 164 euro in monete, oltre a un cacciavite con la punta piegata.

Dalla visione delle immagini delle telecamere, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto: mentre la donna e uno dei due uomini mantenevano alzata la saracinesca appena forzata, il terzo, sdraiandosi a terra, era scivolato all’interno del negozio per poi uscire con il cassetto del registratore in mano.

Dai successivi accertamenti è anche emerso che i due genovesi erano già stati denunciati per lo stesso reato qualche ora prima, dopo che avevano tentato di rubare 4 bottiglie di olio e 6 confezioni di pesto all’interno di un supermercato del centro (88,70 euro ). A carico del 27enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è emerso un ordine di cattura

emesso qualche giorno prima dalla Corte di Appello di Genova, proprio per l’aggravamento della misura, con la custodia cautelare in carcere.

In piazza Giusti, la polizia ha arrestato un 38enne straniero che era uscito senza pagare dal supermercato In’s con oltre 4 euro di merce. Notato dall’addetto alla sicurezza, lo ha spintonato ed è fuggito colpendo violentemente anche una donna che si trovava all’ingresso del magazzino.

Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato fermato dal personale del supermercato e gli agenti della volante del Commissariato San Fruttuoso lo hanno arrestato.