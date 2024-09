Funicolare Zecca-Righi, servizio in tilt per un guasto elettrico: un fulmine tra le possibili cause

Genova. Il forte temporale che si è abbattuto sulla città poco dopo le 11 di lunedì ha causato problemi anche alla funicolare Zecca-Righi. Dall’ora di pranzo il servizio è discontinuo a causa di un guasto elettrico, e tra le possibili cause c’è anche un fulmine, che potrebbe avere compromesso il sistema di alimentazione.

L’impianto si è fermato una prima volta intorno alle 13.30, e Amt ha attivato il servizio bus sostitutivo. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda trasporti, che poco meno di un’ora dopo lo hanno fatto ripartire. Alle 15, però, un altro stop, anche questo risolto dopo poco.

Alle 15.30 dunque la funicolare circolava regolarmente, ma i tecnici stavano cercando di accertare le origini e le cause del guasto, e di stabilizzare la linea per consentire alla funicolare di riprendere servizio regolarmente.

La pioggia che ha iniziato a cadere copiosa sin dalla tarda mattinata ha provocato anche qualche allagamento e disagi al traffico: in corso Europa allagata la corsia in direzione levante all’altezza dell’Ac Hotel, allagato anche il “solito” sottopasso di via Degola, a Sampiedarena, e il tratto di strada del ponte elicoidale, in direzione casello di Ovest, all’altezza di Sarni. Chiusa al transito invece corso Solferino, a Castelletto, per la presenza di una sostanza oleosa che ha richiesto una bonifica.

Intorno all’ora di pranzo qualche problema anche sulle alture di Sestri Ponente, in via Rollino, con il personale del canile che ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per far defluire l’acqua.

L’allerta gialla in vigore dalle 6 di lunedì mattina è stata prolungata sino alle 21 sul levante, mentre resta confermata la chiusura alle 18 su Genova e sul resto della regione.