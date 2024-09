Fungaiolo di 89 anni cade in un dirupo: in fin di vita al San Martino

Genova. Brutta caduta nei boschi di Neirone per un uomo di 89 anni, residente a Moconesi, che era in cerca di funghi.

Nel primo pomeriggio per cause da chiarire l’uomo è caduto per una lunghezza di 9 metri procurandosi politraumi che dovranno essere valutati all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto soccorsa Alpina speleologico Liguria con i vigili del fuoco e la Croce Rossa di Gattorna. All’uomo sono state praticate le prime cure ed è stato stabilizzato. Successivamente è stato recuperato dall’elisoccorso Drago e portato al San Martino.