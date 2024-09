Frana in via Militare di Borzoli, i costi per l’intervento aumentano del 49%: “Difficoltà non prevedibili”

Genova. Brutta notizia per le casse del Comune di Genova: secondo quanto comunicato dalla ditta impegnata nel ripristino di via Militare di Borzoli, strada in parte franata lo scorso marzo a seguito delle pesanti piogge di quelle settimane, l’intervento necessita di una variante di spesa di 111mila euro, pari al 49,44% del costo complessivo dei lavori.

La richiesta è stata presentata dalla Injectosond Italia srl, ditta titolare dell’appalto di rifacimento della strada, che ha presentato a inizio settembre una relazione in cui è emerso che “in corso d’opera, per riscontrate difficoltà oggettive non prevedibili in fase di progettazione, essenzialmente di natura manutentiva e di riduzione dei rischi in fase realizzativa, e per cause impreviste ed imprevedibili, si è reso necessario predisporre una perizia di variante in aumento di spesa”, come si legge nella determinazione dirigenziale che ha approvato l’aumento della spesa.

“La variante oggetto del presente provvedimento è non sostanziale in quanto non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti – si legge nel documento – con particolare riferimento alle categorie di lavoro che permangono inalterate e contenute nella stessa classe”.

La Injectosond Italia aveva vinto la gara d’appalto con una proposta al ribasso pari al 21,76% sull’importo di base di gara che si aggirava sui 225 mila euro. Oggi la richiesta di nuove risorse pari a 111mila euro, che fanno salire la spesa dell’intervento dai 174 mila iniziali a 285 mila euro, a cui si devono aggiungere gli oneri per la sicurezza – 32 mila euro – e i 18 mila euro per opere in economi, per una spesa finale che ora arriva a circa 335 mila euro.