Comizio di Forza Nuova, Genova Antifascista lancia presidio: “Nessuna parata nazista resterà senza risposta”

Genova. “Domani alle 18 è prevista la conferenza stampa nella quale Roberto Fiore, presidente di Forza Nuova, presenterà il programma e la squadra di governo per la corsa alle regionali. Solito circo che ogni cinque anni provano a mettere in piedi, con gli stessi identici clown; una tragicomica, quanto schifosa ricorrenza oramai. Nessuna parata nazista resterà senza risposta”.

Con queste parole Genova Antifascista risponde alla notizia circolata ieri del prossimo comizio organizzato in città da Forza Nuova, dove sarà presente Roberto Fiore, storica anima nera dei movimenti neofascisti italiani. Il comunicato stampa, affidato anche ai social, lancia l’appuntamento per un presidio antifascista in piazza De Ferrari, a partire dalle ore 17.30.

“Domani, Compagni e Compagne, dalle ore 17:30 tutti in Piazza De Ferrari per cominciare questa stagione col botto – si legge nella nota stampa – Domani scenderemo in piazza uniti e compatti per cacciare Fiore e compagnia cantante fuori da Genova, e ribadire che per loro non c’è nessuno spazio in questa città. Scenderemo in piazza contro la nomina di un fascista a ministro della cultura e contro questo costante clima di repressione sempre più agito dalle istituzioni. Contro il decreto legge 1660 che limita e soffoca ogni nostra forma di lotta e dissenso in un paese dove ormai il significato di democrazia è sinonimo di obbedienza”.