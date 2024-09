Forte vento sul territorio: le squadre della Città Metropolitana in azione per garantire la sicurezza sulle strade provinciali

Genova. Nella giornata di ieri, le squadre della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova sono state impegnate in una intensa attività di intervento per ripristinare la sicurezza sulle strade provinciali, a causa dei forti venti che hanno colpito praticamente tutte le vallate del territorio, con raffiche particolarmente intense nelle valli Orba, Trebbia, Aveto, Fontanabuona e Scrivia. Dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, gli operatori dell’Ente hanno lavorato senza sosta per rimuovere alberi e rami caduti, risolvendo rapidamente le situazioni di pericolo e garantendo la viabilità nelle aree più colpite.

I tecnici e gli addetti hanno messo in campo tutto il necessario per fronteggiare l’emergenza, dimostrando ancora una volta grande efficienza e dedizione. Gli interventi hanno interessato diverse strade provinciali, su cui sono stati segnalati numerosi ostacoli che potevano rappresentare un rischio per la circolazione.

Nello specifico, partendo da ovest rispetto al capoluogo, per quanto riguarda la Valle Stura si sono registrati 6 interventi di rimozione piante cadute sulla SP76 di Olbicella e la SP73 del Faiallo, in zona Valle Scrivia 7 interventi su SP226, SP8 di Vobbia, SP 9 di Crocefieschi e SP 81 di San Fermo, nell’area della Val Polcevera ben 15 interventi su SP2 di Sant’Olcese, SP3 di Crocetta d’Orero, SP4 dei Piani di Praglia, SP5 della Bocchetta, SP43 di Torrazza e SP52 della Guardia.

Proseguendo verso est, 10 interventi di rimozione alberi e rami sono stati eseguiti in zona val Trebbia su SP56 di Barbagelata, SP15 del Brugneto e SP62 Franco Rolandi, 8 interventi nella Val Fontanabuona su alberi e rimozione piccole frane con dilavamenti da monte su SP20 di San Marco d’Urri, SP21 di Neirone, SP77 di Boasi e SP22 di Tribogna, e altri 5 interventi nella zona al confine con il Golfo Paradiso sulla SP333 si Uscio e SP67 del Monte Fasce dove si è anche operato nella rimozione di pietrisco.

Per quanto riguarda la val d’Aveto ed aree adiacenti si è intervenuti rimuovendo 11 alberi sulla SP586 nel tratto in gestione al nostro Ente, su SP72 di Alpepiana, SP86 di Caselle e SP28 di Pievetta, in valle Sturla sono stati rimossi 5 alberi e ancora stamattina si sta intervenendo su SP26 bis di Valmogliana e SP37 di Semovigo.

Ed infine in Val Graveglia sono state ripulite da 5 piante cadute e diversi rami la SP26, la SP58 della Crocetta e la SP40 di Velva in zona levante

Il Consigliere Delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’operato delle squadre: “Voglio ringraziare tutti gli operatori della direzione Territorio e Mobilità per il loro impegno straordinario in questa giornata così difficile. Grazie al loro intervento tempestivo e coordinato, siamo riusciti a garantire la sicurezza sulle nostre strade, limitando al massimo i disagi per gli utenti, realizzando tutto questo in gestione diretta, senza delegare le operazioni di rimozione ad aziende private. Voglio rassicurare tutti che l’attenzione rimane alta: le squadre sono pronte a intervenire nuovamente se necessario e continueremo a monitorare costantemente la situazione per garantire la massima sicurezza”.

La Città Metropolitana di Genova invita i cittadini a prestare comunque attenzione durante gli spostamenti in queste ore, in particolar modo in presenza di condizioni meteo avverse.