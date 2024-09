Fincantieri e MSC, Uilm: “Difendere l’alleanza dei record con il ribaltamento a mare”

Genova. “Si è svolta pochi giorni fa presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente una triplice storica cerimonia per altrettante navi della flotta Msc Cruises – dichiara Antonio Apa, coordinatore regionale UILM Liguria – L’alleanza strategica tra Fincantieri e Msc rappresenta indubbiamente un volano eccezionale non solo per Genova e per la Liguria, ma per l’intera industria nazionale”.

“Fincantieri in Liguria attiva circa 20mila posti di lavoro considerando l’indotto e fa lavorare le PMI commissionando acquisti per 2 miliardi di euro. Al tempo stesso Msc ha fatto di Genova e della Liguria il suo hub strategico e ha investito complessivamente negli anni 7 miliardi di euro facendo costruire le sue navi in Italia a Fincantieri – prosegue Apa – Sono numeri che da soli muovono il pil nazionale. Va da sè che la politica deve difendere, capitalizzare e valorizzare tutto questo”.

“In tal senso lancio un appello alle Istituzioni genovesi e liguri, da sempre vicine a Fincantieri e Msc, in vista soprattutto delle prossime elezioni regionali e del possibile cambio di vertice anche in Comune: velocizzare e concludere lo sblocco dei fondi mancanti per l’ultima fase del ribaltamento a mare, opera quanto mai strategica per consentire al cantiere di Sestri di poter continuare a costruire navi sempre più grandi e moderne, senza perdere terreno prezioso a vantaggio degli altri stabilimenti italiani ed europei, con ricadute altrimenti drammatiche per il nostro territorio.

I soggetti protagonisti della attuale campagna elettorale devono fare il possibile per recuperare ulteriori spazi a mare verso la Porto Petroli, condicio sine qua non per portare a termine l’annoso ribaltamento, in un momento di mercato propizio e favorevole data la disponibilità mostrata da Msc per un accordo strutturale con Fincantieri, che potrebbe generare a tendere migliaia di nuovi posti di lavoro che necessitano di spazi e di una programmazione stabile per poter essere allocati”, conclude Apa.