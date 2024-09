Sampierdarena, domenica 29 settembre torna la fiera di Santi Cosma e Damiano

Genova. Domenica 29 settembre torna a Sampierdarena la tradizionale festa dei Santi Cosma e Damiano, presso la chiesa di Santa Maria della Cella. Il Comune di Genova, in occasione dei festeggiamenti religiosi dei S.S. Cosma e Damiano, di origine araba, noti come Santi medici, martirizzati con la decapitazione durante l’impero di Diocleziano, organizza, come ogni anno, una fiera di 60 banchi di dolci, merci varie e generi alimentari.

La fiera si svolgerà dalle 8 alle 21, lungo via Sampierdarena (a partire dal civico 111) in particolare nella zona limitrofa alla parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino, fino all’intersezione con via Giovanetti, proprio al centro del primitivo borgo di Sancto Petro de Arena.

La superficie occupata dalla fiera è di 2000 metri quadrati.

I due Santi medici, patroni della comunità pugliese, saranno celebrati domenica con una messa solenne alle 10,30, i Vespri alle 16 e alle 16,45 la processione per le vie cittadine con l’arca dei Santi e le confraternite con i crocifissi processionali, accompagnata dalla banda del Circolo Risorgimento Musicale di Sampierdarena.

«Come ogni anno- dichiara l’assessore al Commercio e Tradizioni cittadine del Comune di Genova- abbiamo deciso di accompagnare le celebrazioni religiose di questi due santi, soprannominati “Santi senza argento e non mercenari” perché per le loro pratiche di cura e guarigione non vollero mai essere ricompensati in denaro, con una fiera che animerà il quartiere, dando la possibilità di fare acquisti presso i banchi espositori con dolci, gastronomia, abbigliamento, oggettistica e merci varie. Un’occasione di ritrovo per la comunità a cui teniamo molto».

MODIFICHE DI VIABILITA’

In occasione della fiera è stata emanata l’ordinanza che disciplina la circolazione in piazza del Monasterio e via San Pier D’Arena:

– Divieto di fermata e sosta eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione dalle 00.00 alle

24.00, e comunque fino a cessate esigenze;

-Divieto di circolazione eccetto i veicoli afferenti la manifestazione dalle ore 06.00 fino a

cessate esigenze.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.