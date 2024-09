Festa dell’abbonato Amt, del boomer e del consumatore: i vincitori dei premi

Genova. Si è svolta giovedì 19 settembre in piazza Matteotti la prima “Festa dell’abbonato, del boomer e del Consumatore”.

Le code per registrarsi e partecipare all’estrazione dei premi sono continuate per tutta la durata della manifestazione fino all’ultimo secondo delle 19. In totale sono stati più di 700 gli abbonati che si sono registrati per l’estrazione dei premi.

Alla presenza del presidente di AMT Ilaria Gavuglio e del direttore regionale di Trenitalia Tiziano Savini si è svolta l’estrazione e le piccole mani di Giulia, 6 anni e mezzo, utente dei mezzi pubblici, hanno decretato i vincitori.

Per l’abbonamento settimanale il premio di un abbonamento mensile è stato ritirato da Eleonora Stroga; per gli abbonamenti annuali Amt e all’area metropolitana di Trenitalia i premi sono stati ritirati da Nicolino Arena e Andrea Catzeddu.

Il primo premio per gli abbonati annuali – una crociera per due persone – è stato vinto da Chiara Gianoglio; la vincitrice per i Boomers – un telefonino di ultima generazione – è stata Larysa Novyska.

Il clima festoso è stato accompagnato per tutta la durata della manifestazione dalla preparatissima e simpaticissima band Bluesskins di Sam Puppo.

La cantante Giua ha concluso il suo repertorio con le note di “Creusa de mâ”. Presenti gli assessori Mascia per il Comune e Ferro per la Regione.

Focaccia e vino bianco hanno concluso la festa con un arrivederci alla prossima Festa dell’abbonato, del boomer e del Consumatore 2025.