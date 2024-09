Trasporto pubblico, a Genova la “festa dell’abbonato Amt”: in palio una vacanza in crociera

Genova. Nell’ambito della Settimana europea della mobilità che si terrà a Genova dal 16 al 22 Settembre 2024, le otto associazioni liguri dei consumatori riconosciute dalla Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, AMT Genova, Comune di Genova, Regione Liguria, organizzano la festa dell’abbonato dal titolo “Abbonamento: la scelta giusta per un futuro sostenibile” che si svolgerà giovedì 19 settembre dalle 17.30 alle 19.30 in piazza Matteotti a Genova.

L’iniziativa è organizzata per promuovere la mobilità sostenibile, ed è aperta a tutti, in modo particolare ai possessori di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico. Saranno previsti momenti di intrattenimento musicale ed un rinfresco in piazza.

L’evento si concluderà con l’estrazione degli abbonamenti vincenti tra gli abbonati ai mezzi di trasporto pubblico dell’area metropolitana genovese presenti il 19 settembre in Piazza Matteotti (utenti in possesso di un abbonamento rilasciato da AMT o da Trenitalia annuale, mensile, settimanale): in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo, e abbonamenti omaggio a treni e bus.

L’iniziativa di piazza è in programma da tempo e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori ma anche di amministratori pubblici che, nello stesso momento, con ogni probabilità, saranno candidati alle prossime elezioni regionali.

“L’uso dei mezzi pubblici, sia su gomma che su ferro, è la scelta migliore soprattutto per chi deve compiere quotidianamente lo stesso tragitto per recarsi al lavoro, a scuola o all’università. Fare l’abbonamento è il modo migliore per ottimizzare i tempi, risparmiare e rispettare l’ambiente. Come Regione non possiamo fare altro che incentivarne la diffusione e riteniamo sia giusto apprezzare e premiare chi lo sottoscrive”, dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori.

“La nostra amministrazione da anni punta fortemente sull’incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico – afferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – e anche questa iniziativa va nella stessa direzione. Il fatto che i cittadini utilizzino il treno o il bus per i propri spostamenti comporta il miglioramento della mobilità cittadina, con la conseguente riduzione del traffico urbano. Ricordo che le politiche di prezzo di AMT e la gratuità per gli Under 14 e Over 70 sono un forte incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici e i numeri ci stanno dando ragione”.

“L’obiettivo è quello di premiare coloro che hanno già optato per i mezzi di trasporto pubblico ed incentivare tutti i cittadini a muoversi in treno o in bus nell’ottica di miglioramento della mobilità cittadina e riduzione del traffico urbano, fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e per la tutela dell’ambiente” – dichiarano Furio Truzzi e Stefano Salvetti a nome delle 8 associazioni promotrici (Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore).