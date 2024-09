“Ferrovie in crisi per ore per un gazebo volato”, l’attacco di Europa Verde Liguria

Liguria. “Una regione che può essere messa in crisi anche da un gazebo che vola”, così Simona Simonetti, portavoce di Europa Verde Liguria commenta i disagi legati al maltempo di oggi, giovedì 5 settembre, tra cui l’interruzione della linea ferroviaria a causa di una struttura che, trasportata dal vento, ha danneggiato la rete di alimentazione.

“Stamattina la circolazione ferroviaria fra finale ed Alassio è stata interrotta dalle 4:45 di mattina fino alle 9. Tutti i treni da Ventimiglia a Savona sono stati bloccati per 5 ore, con ripercussioni anche sulla tratta fino a Genova visto che l’IC per Roma è stato fatto partire da Genova e l’IC per Milano bloccato ad Alassio” dice.

“Di fatto tutti i pendolari sono stati impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro. Nelle stazioni regnava il caos perché il personale ferroviario agli sportelli non aveva idea né del tipo di incidente occorso né dei tempi previsti per il ripristino. Una situazione di grave disagio, creata da un gazebo che volando sui binari ha interrotto la linea elettrica”, aggiunge Simonetti.

“Un incidente minimo che dimostra come in questa regione il trasporto ferroviario venga messo in grave crisi da eventi banali ed i tempi di intervento non siano assolutamente compatibili con l’importanza del servizio di trasporto ferroviario. Una regione che può essere messa in crisi anche da un gazebo che vola”, conclude.