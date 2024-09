Expo Valpolcevera, anche la Croce Verde scende in campo: tutte le iniziative

Genova. Nell’ambito delle iniziative legate al 25° Expo Valpolcevera – Fiera di Pontedecimo la pubblica assistenza Croce Verde di Pontedecimo parteciperà all’evento, oltre che con le assistenze sanitarie alle varie manifestazioni, anche con alcune iniziative tese a portare le attività del sodalizio anche al di fuori delle mura della sede.

Nelle mattine di sabato 14 e domenica 15 settembre, presso il gazebo della croce verde, posto in via Poli, dalle ore 8 alle ore 10 verranno effettuate misurazioni della glicemia, della pressione arteriosa e della saturazione di ossigeno nel sangue, utilizzando le strumentazioni normalmente in uso sulle autoambulanze.

Il pomeriggio di sabato 14 in piazza partigiani, davanti alla chiesa parrocchiale di San Giacomo, verranno premiati con medaglia d’oro i soci del sodalizio che abbiano 50 o più anni di iscrizione alla pubblica assistenza, manifestando nella pratica della continuità un attaccamento encomiabile e duraturo.

Dopo il saluto del Presidente e delle autorità invitate alle associazioni ed agli intervenuti si procederà all’inaugurazione della nuova automedica skoda kodiaq, che verrà benedetta dal caro Don Paolo, figura sempre molto legata alla croce verde.

Dopo le cerimonie, nel giardino antistante la chiesa parrocchiale verrà offerto a tutti i presenti un aperitivo offerto dalla croce verde.

La croce verde è un’associazione di volontariato che dal 1908 svolge il suo servizio sul territorio di Pontedecimo e delle zone limitrofe, con circa 10 volontari attivi, che interviene sul territorio nell’emergenza ed anche nel sociale con un numero altissimo di servizi di trasporto che vengono effettuati per accompagnare pazienti a fare terapie o visite.

La croce verde essendo parte attiva dell’associazione nazionale delle pubbliche assistenze partecipa agli interventi di protezione civile, sia nel momento formativo che in quello operativo.

L’associazione è presente nelle scuole primarie con incontri sui temi della salute e dell’emergenza che coinvolgono sia i docenti che gli alunni delle scuole locali.