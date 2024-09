Genova. Dopo anni di degrado e abbandono, proroghe e ritardi, i cantieri per la riqualificazione dell’area di via Canevari dell’ex cinema Alcione sembrano veramente ad un passo per la ripresa dei lavori. La notizia arriva dagli uffici tecnici del Comune di Genova che in questi giorni hanno registrato la fideiussione bancaria della ditta appaltatrice derivante dal rinnovo del titolo edilizio avvenuto lo scorso novembre, approvando il termine per l’inizio dei lavori entro il prossimo 5 ottobre.

Una storia lunga e sofferta quella dell’ex cinema e teatro, noto soprattutto per il suo circuito dedicato agli spettacoli “osè” ma che in passato fu un vero e proprio riferimento culturale per musica e teatro: inaugurato nel 1947 come Colosseo, un cine Teatro che negli anni ospitò spettacoli teatrali e poi coma Alcione concerti (tra cui la prima data italiana dei Genesis, nel 1970, i Deep Purple, la Pfm), per finire come uno dei più “conosciuti” palchi per l’intrattenimento erotico (li si esibì molte volte Moana Pozzi). Poi la crisi: dopo essere stato chiuso nei primi anni duemila, è stato definitivamente demolito nel 2010, per lasciare spazio al progetto sposato dai proprietari di costruire box e appartamenti e, in compensazione, alcuni spazi destinati al pubblico.

Dopo le ruspe, però, il degrado: dopo quasi dieci anni di nulla, con la zona divenuta un angolo di discarica e “paura” (i residenti più volte hanno richiesto la rimozione della gru dimenticata), l’esproprio del Tribunale di Genova del 21 febbraio 2019 e il passaggio alla società Gemini srl, che riprende il progetto senza però far ripartire concretamente i lavori. Nel giugno del 2023 la società Edil World S.r.l. ha acquistato dalla Gemini l’area dell’ex Teatro-cinema Alcione in Genova, subentrando anche negli obblighi, e “più in generale nelle complessive reciproche pattuizioni, contenuti nella convenzione sottoscritta nel 2009 tra il Comune di Genova e la società Canevari srl”, titolare del primo progetto. Lo scorso giugno, infinte, essendo il titolo edilizio decaduto si è dato corso all’istanza di rinnovo: questo provvedimento stabiliva, tra l’altro, che i lavori dovessero avere inizio entro il 31 agosto 2024 ma il giorno prima della scadenza ecco una nuova richiesta di proroga – finalizzata a presentare l’avvenuta fideiussione bancaria da oltre 500 mila euro, alfine approvata con termine ultimo del prossimo 5 ottobre. Nel frattempo la ISVEC S.p.a. è diventata la General Contractor dell’operazione.

Il progetto, che non è stato modificato sostanzialmente dalla prima approvazione del 2009, prevede “la realizzazione di un edificio articolato in due corpi di fabbrica per complessivi 18 appartamenti sul lato est un corpo di fabbrica composto da un piano terra e di tre piani sovrastanti – si legge sul progetto – sul lato ovest un piano terra e quattro piani sovrastanti, tutti destinati a residenza; nella parte basamentale, parzialmente interrata, sono previsti i parcheggi, in parte pertinenziali in parte commerciali, nonché spazi destinati a servizi pubblici”. Questi spazi saranno di 627 metri quadrati e saranno a disposizione delle associazioni di quartiere, come assicurato dal presidente del Municipio III Angelo Guidi: “Come Giunta Municipale abbiamo comunicato la nostra volontà di usare gli spazi previsti come quota di oneri di urbanizzazione del Municipio III Bassa Val Bisagno per la realizzazione di un ampio spazio destinata a centro civico per un uso destinato ad incontri con la cittadinanza. Tale spazio potrà ospitare oltre 100 persone e sarà dotato ti tutte le tecnologie informatiche necessarie oltre che degli appositi arredi”