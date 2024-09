Eventi in Bassa Valbisagno, nuovo bando del Municipio: contributi per 8.500 euro

Genova. Il Municipio III Bassa Val Bisagno ha indetto un bando per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per la presentazione di proposte di manifestazioni ed eventi in ambito locale per il periodo dal 20 ottobre al periodo natalizio del 2024.

“Le finalità del bando sono molteplici – spiega l‘assessora municipale alla Cultura Barbara Lagomarsino -: promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e dei quartieri, sensibilizzare la comunità territoriale sull’importanza dell’inclusione degli anziani e dei disabili, favorendo una maggiore consapevolezza e coesione sociale, il tutto attraverso venti in tutti i nostri quartieri di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi”.

“Come negli scorsi anni vogliamo ribadire anche quest’anno attraverso questo strumento il nostro sostegno verso il tessuto economico locale attraverso attività che richiamino pubblico nel territorio municipale – commenta l’assessora municipale al Commercio e al Bilancio Sonia Paglialunga“. “Abbiamo voluto ribadire l’impegno di animare le piazze, le strade, i giardini e gli immobili nella disponibilità del Municipio e delle associazioni locali”, sottolinea l’assessore municipale all’Ambiente Andrea Barreca.

Il bando prevede un importo complessivo stanziato pari a 8.500 euro e la massima somma erogabile ad ogni singolo soggetto sarà pari a 500 euro, a copertura in ogni caso al massimo del 50% delle spese sostenute. La scadenza è fissata al 3 ottobre alle ore 12.00.

“Tutte queste iniziative nei nostri quartieri Quezzi, Marassi, San Fruttuoso vogliono accrescere il coinvolgimento e il senso di comunità di tutti gli abitanti del Municipio, realizzando spettacoli, concerti, letture, laboratori, mercatini, eventi della tradizione locale genovese, anche natalizia attirando anche altri cittadini genovesi nel nostro territorio”, conclude il presidente Angelo Guidi.

Per maggiori informazioni, per scaricare il bando e gli allegati, consultare il sito internet del Municipio.