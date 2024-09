“C’è un bagnante in difficoltà davanti a Crevari”, mobilitazione di soccorsi ma era già uscito dall’acqua

Genova. “C’è una persona in difficoltà nelle acque davanti a Crevari”. L’allarme è stato lanciato in mattinata al 112 scatenando la mobilitazione dei soccorsi, che alla fine è risultata non necessaria.

Il presunto bagnante in difficoltà, infatti, è riuscito alla fine a tornare a riva da solo. Nel frattempo però sul posto sono intervenuti mezzi della capitaneria di porto, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

È stato persino fatto alzare in volo l’elicottero per una ricognizione dall’alto: le ricerche sono state interrotte quando è arrivata un’altra telefonata, questa volta per avvisare che l’intervento non era più necessario.