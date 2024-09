Regionali, Tajani carica Bucci e Forza Italia: “Obiettivo 14% e più di un assessore in giunta”

Genova. La sala gremita all’hotel Bristol, le decine di bandierine fissate alle poltroncine, i due Scajola – zio e nipote – riuniti sotto la stessa bandiera come ai vecchi tempi, perfino un po’ di commozione. C’è il sapore dei tempi d’oro nella conferenza stampa che Forza Italia ha organizzato col leader nazionale Antonio Tajani per lanciare la candidatura di Marco Bucci a presidente della Regione Liguria. Una carrellata di ritorni, la maggior parte scesi dal carro arancione di Giovanni Toti per riabbracciare l’azzurro targato Berlusconi, e un ottimismo neanche troppo velato per il voto del 27-28 ottobre.

“I sondaggi oggi ci danno al 10% in crescita, mi auguro si possa arrivare al 13-14% – si sbilancia Tajani -. La lista sarà assolutamente competitiva, non facciamo liste per far eleggere i soliti noti. Nessuno deve sentirsi sicuro di essere eletto perché saranno tutti candidati in grado di competere e di essere eletti, questo significa che avremo più voti di quelli che si possa pensare”. Sulla candidatura di Bucci è sicuro: “È la carta migliore possibile, è il sindaco del fare”.

E se l’ex governatore Giovanni Toti negli ultimi giorni si è tolto molti sassolini dalle scarpe accusando implicitamente gli alleati di averlo lasciato solo, nemmeno il leader di Forza Italia le manda a dire: “Era solo con noi anche quando stava al governo, non eravamo in giunta. Non abbiamo alcuna responsabilità. Non l’abbiamo lasciato solo perché lui non ci ha voluto in giunta“.

E su questo punto manda un avvertimento a Bucci in caso di vittoria: “Un posto in giunta? Perché uno solo? Saremo in giunta con Bucci, assolutamente sì. Questa è una stagione diversa, anche il centrodestra è diverso. C’è una forte presenza di Forza Italia e chiediamo di avere quello che ci spetta. Adesso stiamo lavorando sui contenuti, dobbiamo dire ai liguri cosa vogliamo fare per risolvere i loro problemi, pensiamo alla Gronda che dovrebbe essere realtà già da decenni. Basta col partito dei no, ora è il momento dei sì e Bucci è il presidente dei sì, come è stato il sindaco dei sì”.

“Gli assessori sono solo sette, ma credo ci sarà spazio per tutti i partiti – gli risponde il sindaco-candidato -. Ci sarà qualcuno con 4-5 deleghe e questo mi lascia un po’ perplesso”. E sugli amministratori ex totiani che passano a Forza Italia: “Finché stanno con noi, nessun problema. E vedo molti che oggi stanno con noi e prima non c’erano. quindi sono molto contento”. Bucci abbraccia anche la linea di apertura al centro degli azzurri: “Se Italia Viva vuole venire col simbolo, porte aperte“.

Tra i grandi ritorni, sottolineati da una visibile emozione, c’è quello di Marco Scajola, che era tra i fedelissimi del governatore e oggi sarà candidato nella sua provincia di Imperia con Forza Italia: “Io sono legato a Giovanni Toti e il mio legame rimane, personale, da amministratore. Insieme abbiamo fatto grandi cose. Questo percorso è iniziato nei primi mesi dell’anno e Giovanni Toti lo sapeva. Era un percorso voluto per le europee: ho condiviso il documento di Claudio Scajola con altri amministratori locali per sostenere Forza Italia alle europee, Toti ne era a conoscenza e ha condiviso la mia strada. Un percorso che poi ha avuto un’evoluzione”. E poi ancora i consiglieri regionali Chiara Cerri, Barbara Ratti (ex Fratelli d’Italia, poi totiana) e Angelo Vaccarezza e il sindaco di Taggia Mario Conio, oltre a svariati amministratori locali.

Tra le guest star dell’evento anche lo zio Claudio Scajola, insieme ad altri due ex ministri del governo Berlusconi, Letizia Moratti e Maurizio Gasparri. “Tornare in Forza Italia? Non credo che si possa mai dire che ne sono stato fuori – la sua risposta -. Il mio voto è per la lista di Forza Italia perché questo è il voto che ho sempre dato. La cosa più importante è vincere le elezioni con Bucci, poi ognuno ha le sue preferenze”. Quanto c’è di suo nella candidatura di Bucci? “Una piccola parte convinta di chi ritiene che ci volesse un sindaco che potesse aprire anche al di là del centrodestra tradizionale perché si potessero prendere consensi sulla persona. Bucci è stata una buona espressione, come ce n’erano altre: ho contribuito io in questa scelta e sono lieto di averla fatta”.

“C’è una collaborazione continua, ha aiutato in campagna elettorale, è stato il principale promotore di un accordo sotto l’ombrello del Ppe di sindaci civici – gli risponde a distanza Tajani -. È una scelta che dipende da lui, abbiamo rapporti personali ottimi. Se vuole venire in Forza Italia le porte sono aperte, se vuole continuare a fare il sindaco civico va bene comunque. A me interessa il progetto, occupare lo spazio politico che c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein con delle proposte serie”.

Per il resto il tenore della contrapposizione con gli avversari è sempre lo stesso: “Siamo la differenza tra la vita e la morte di questa regione. Se vincono quelli del no le infrastrutture non ci saranno. Siamo l’unica garanzia di crescita, sviluppo e futuro della Liguria”, le parole tombali del senatore Maurizio Gasparri. “Pensare che questa Regione potrebbe avere come assessore Ferruccio Sansa mi fa venire la pelle d’oca, perché vuol dire tornare indietro di mille anni”, rincara la dose Marco Scajola. Per dirla con le parole di Bucci: “Orlando forse un giorno spiegherà come mai il Pd ha votato contro il decreto Genova nel lontano 2018, spiegherà come mai il Pd e M5s hanno votato contro la demolizione del ponte attraverso l’esplosivo. Questi sono i signori del no, che non hanno mai contribuito a fare le cose importanti per questa città e questa regione. Mi auguro che cambino, lo dico col cuore: mi auguro che si possa fare un dibattito sulle cose da fare”.