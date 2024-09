Regionali: nel centrodestra la diaspora dei totiani, intanto Nicolini è già in campagna elettorale

Genova. Mentre il centrodestra attende la fumata bianca sul candidato presidente della Regione (le ultime voci sull’asse Genova-Roma dicono sia questione di ore) è in atto una vera e propria diaspora dalla Lista Toti verso gli altri partiti della coalizione. Allo stesso tempo tra gli arancioni ha già fatto il suo esordio sui manifesti Jessica Nicolini, allora portavoce dell’ex governatore e da qualche giorno coordinatrice genovese del movimento, con quello che probabilmente sarà il nome della lista civica, Avanti Liguria.

L’ultimo addio “di peso” è quello di Lilli Lauro che ieri ha ufficializzato ciò che era nell’aria da qualche settimana: “Da quest’oggi inizio un nuovo percorso, con piacere vi comunico la mia adesione al partito Fratelli d’Italia. Sono grata per l’accoglienza in questo grande partito guidato dalla leader di Governo Giorgia Meloni”. Insieme a lei è probabile che fuoriescano dalla Lista Toti due consiglieri comunali genovesi che le sono molto legati: Federica Cavalleri, delegata ai grandi eventi, e Nicholas Gandolfo. Il passaggio dovrebbe essere questione di giorni.

Sarebbe invece pronto ad accasarsi in Forza Italia l’assessore totiano Marco Scajola, nipote dell’ex ministro Claudio che negli ultimi giorni ha seguito in prima linea i lavori per partorire la candidatura. Al momento non arrivano conferme dal diretto interessato, ma tra gli azzurri c’è chi ritiene l’operazione ormai conclusa. Il suo nome era stato accostato anche a Fratelli d’Italia subito dopo le dimissioni di Toti, ma le trattative – sempre che siano mai esistite – non hanno avuto esito favorevole. Il trasferimento di Scajola fa seguito a quello di Angelo Vaccarezza, ex capogruppo degli arancioni in Regione, rientrato da figliol prodigo in Forza Italia prima della vicenda giudiziaria.

Tornando a Palazzo Tursi, ci sono altri due assessori civici ritenuti molto vicini ai partiti. Uno è Francesco Maresca, che due giorni fa ha condiviso un post sibillino: “Mi sono preso ancora questo weekend per ragionare su alcune questioni, dalle regionali, al Comune, al porto, al mio ruolo all’interno dei civici, o in un movimento politico. La prossima settimana dirò con trasparenza le mie decisioni che non è detto che siano scontate, perché le cose possono cambiare”. Potrebbe sbarcare anche lui in Fratelli d’Italia, mentre la bucciana Marta Brusoni sarebbe orientata verso la Lega. Questi cambi di casacca andrebbero a modificare gli equilibri interni, quindi è probabile che la candidatura in Regione corrisponda a dimissioni dalla giunta, con la partita del rimpasto che si aprirebbe in anticipo per il sindaco.

Tra coloro che rimangono fedeli alla compagine di Giovanni Toti c’è invece la sua storica portavoce, la giornalista Jessica Nicolini, nell’ultimo mandato anche coordinatrice delle politiche culturali. Diventata coordinatrice genovese dopo l’addio di Lilli Lauro, è ufficialmente candidata al Consiglio regionale e i suoi manifesti elettorali sono già comparsi in centro città. Il logo non compare ancora, ma c’è uno slogan che sarà il nome della lista, salvo ripensamenti: Avanti Liguria!.