Regionali, ecco i candidati genovesi in lista con la Lega: “Sarà una campagna complicata”

Genova. “L’obiettivo per noi è vincere. Siamo contenti se ci riaffermiamo in continuità“. È questo il traguardo fissato dal segretario Edoardo Rixi per la Lega, che oggi ha presentato la lista per la circoscrizione di Genova a sostegno di Marco Bucci. “Sappiamo che è una campagna difficile e non prevista, che affrontiamo dopo le europee – riflette Rixi -. Saremmo stati più contenti di fare dell’altro invece che una campagna elettorale. Ma è necessario perché dobbiamo garantire alla Liguria delle politiche di sviluppo”.

Com’è noto da settimane sarà proprio Edoardo Rixi il capolista: “Mi sentivo in dovere di partecipare a una campagna elettorale complicata e metterci la faccia per aiutare Marco Bucci dopo aver chiesto uno sforzo all’intera coalizione per individuare un candidato civico”. Subito dietro di lui l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana e il consigliere regionale uscente Sandro Garibaldi, top player del Tigullio.

Seguono tre assessore dell’attuale giunta Bucci: Francesca Corso, Paola Bordilli e la new entry Marta Brusoni, rieletta due anni fa nella lista civica Vince Genova. In lista anche diversi consiglieri e amministratori attivi sul territorio: Giada Beghin, Edoardo Michele Di Cesare, Claudio Garbarino, Luca Pittore, Elisa Troglio. Completano l’elenco due imprenditrici (Claudia Castello e Alice De Martini), un agente di polizia locale (Igor Daglio), l’ex sindaco di Isola del Cantone Natale Gatto, il manager Antonello Guiducci.

“L’età media è poco superiore ai 45 anni, l’età ideale per avere una maturità sia negli incarichi sia per avere un ruolo di governo nella Regione – conclude Rixi -. Una lista competitiva che rappresenta il territorio della provincia di Genova. La nostra idea è parlare di territorio e lavorare per il territorio, fondamentale per finire tutte le opere su cui stiamo investendo da anni, ma anche per andare avanti sul rilancio del turismo, delle attività economiche. I dati ci dicono che la situazione in Liguria è sensibilmente migliorata. Noi non siamo per la decrescita felice”.

Tutti i candidati della Lega nella circoscrizione di Genova

Edoardo Rixi

Alessio Piana

Sandro Garibaldi

Francesca Corso

Paola Bordilli

Marta Brusoni

Giada Beghin

Claudio Castello

Igor Daglio

Alice De Martini

Edoardo Michele Di Cesare

Claudio Garbarino

Natale Gatto

Antonello Guiducci

Luca Pittore

Elisa Troglio