Regionali, Fratelli d’Italia presenta le liste: “Obiettivo primo partito? L’importante è che vinca Bucci”

Genova. Obiettivo primo partito in Liguria? “L’obiettivo è anzitutto far vincere Marco Bucci, dopodiché è ovvio che vorremmo avere un’affermazione in termini di risultato elettorale. Sarebbe una gratificazione importante per rispetto a Giorgia Meloni, ma l’importante è che il sindaco Bucci oggi diventi presidente della Regione domani”. Così il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, insieme a parlamentari e dirigenti provinciali, ha presentato oggi a Genova le liste dei candidati alle elezioni regionali e il logo che sarà sulla scheda, dove campeggiano i nomi Meloni e Bucci oltre al tradizionale simbolo.

Fratelli d’Italia è comunque il primo partito a schierare ufficialmente tutti i nomi in corsa: “Voglio che i nostri candidati da domani siano nelle piazze e nei mercati a parlare con la gente e spieghino alle persone perché è importante votare per noi e il centrodestra – prosegue Rosso -. Il problema è convincere i cittadini che non vanno a votare, che non credono più nella politica“. Sfiorato il 29% alle europee, sarà difficile raggiungere la stessa quota in presenza di due liste civiche forti a sostegno di Bucci: “Le amministrative sono un’altra cosa, è ovvio che si ambisce a un risultato importante, dopodiché è difficile fissare l’asticella”.

Nelle liste non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni degli scorsi giorni. A Genova la grande novità è Lilli Lauro, prima forzista e poi totiana, che renderà ancora più difficile la competizione interna tra candidati portando con sé un bacino invidiabile di preferenze. Gli altri big sono il consigliere regionale Stefano Balleari e gli assessori uscenti Simona Ferro e Augusto Sartori. Dalla giunta Bucci tenterà il salto Sergio Gambino, assessore alla Protezione civile. Ci provano i consiglieri comunali Vincenzo Falcone, Francesco De Benedictis e Laura Gaggero. Tra gli ex illustri ci sono gli spezzini Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale che ha lasciato la Lega, e Daniela Menini, consigliera eletta con la Lista Toti.

“Con voi ho un particolare feeling“, sorride il sindaco-candidato Marco Bucci che ricorda l’episodio chiave alla base della sua discesa in campo: “Giorgia mi ha chiamato, nessuno mi aveva convinto prima e lei c’è riuscita“. Ma non vuole etichette di alcun tipo: “Non ho in tasca tessere di partito”, ribadisce, mentre lo stesso Rosso precisa: “Se dicessi che Bucci è il candidato di Fratelli d’Italia gli farei un torto, lui è l’uomo di tutti noi, ha dimostrato di essere un grande leader”.

Dalla deputata Maria Grazia Frijia arriva una proposta: “Il governo Meloni ha istituito il ministero del Mare, vorrei capire se si potesse attivare un assessorato del Mare che si occupi di blue economy, tassello strategico fondamentale dell’economia della Regione”. Bucci sottoscrive, però avverte: “Lo faremo, ma in Regione ci sono solo sette assessori. Servono persone pronte a tenersi quattro, cinque, sei deleghe sulle spalle”. Sulla sanità Fratelli d’Italia parte in rottura con la gestione Toti, proponendo di superare il dualismo tra Alisa e assessorato.

Elezioni Liguria 2024, le liste di Fratelli d’Italia

Genova: Lucia Aliverti, Luca Andreol, Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Maurizio Buscemi, Angelo Carella, Francesco De Benedictis, Vincenzo Gambino, Elisabetta Lai, Laura Lauro, Simonetta Saveri, Augusto Sartori

La Spezia: Daniela Carli, Gianmarco Medusei, Daniela Menini, Leonardo Paoletti, Carlo Rampi

Savona: Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi, Antonella Tosi

Imperia: Luca Lombardi, Stefana Rossi, Veronica Russo, Paolo Strescino

Chi sono i candidati

Genova

ALIVERTI LUCIA

57 anni, Diploma di Ragioneria, professionista con 30 anni di esperienza presso primari Istituti Bancari. Presidente Rotary Club Genova San Giorgio per il biennio 2024-2025. Fondatrice e consulente Rotaract Club Genova San Giorgio. Consigliera della Fondazione Do.po. per la solidarietà ed inclusione sociale. Nuotatrice master tesserata Fin ed ex Giudice Fin nuoto sincronizzato.

ANDREOL LUCA

34 anni, Laurea in Medicina e Chirurgia. Impegnato attivamente in politica dal 2009. Eletto nel 2012 nel Consiglio Municipale 8 Medio Levante dove viene rieletto nel 2017 e ancora nel 2022 dove attualmente ricopre la carica di Capogruppo di FdI.

BALLEARI STEFANO

66 anni, Laurea in Economia e Commercio, dal 2007 al 2017 ricopre la carica di Consigliere comunale del Comune di Genova dove nel 2017 viene nominato Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità e Trasporti. Nel 2020 viene eletto nel Consiglio regionale della Liguria dove a tutt’oggi ricopre il ruolo di Capogruppo FdI. Dal 2021 al 2023 è stato Commissario FdI della Provincia di Genova.

BO CARLA

56 anni, Maturità Linguistica e Diploma Magistrale, Laureanda in Lettere e Filosofia. Insegnante di scuola primaria. Impegnata nel Sociale, socio dell’Associazione Tigullio Est Anffas Onlus, Socio AGeSc Liguria. Ricopre il ruolo di Coordinatore cittadino FdI Lavagna. Eletta nel Coordinamento provinciale FdI Genova. Nel 2024 viene eletta Consigliere comunale a Lavagna dove ricopre il ruolo di Vice Presidente del Consiglio comunale con deleghe alla Pubblica Istruzione e Politiche della Famiglia.

BRIGNOLE FABRIZIO

54 anni, Diploma di Perito Commerciale, dal 1990 dipendente di Intesa San Paolo. Dal 1999 al 2024 è stato Consigliere Comunale nel Comune di Mezzanego e dal 1999 al 2009 è stato Consigliere della Comunità Montana Valli Aveto, Graveglia e Sturla. Dal 2023 è Coordinatore FdI della Provincia di Genova. Nel 2020 è stato candidato nelle fila di FdI alle elezioni del Consiglio Regionale della Liguria.

BUSCEMI MAURIZIO

60 anni, Diplomato all’Istituto Tecnico Nautico, dal 1988 ad oggi è stato consulente e successivamente Project Manager di aziende che trattano gioielleria, orologi e gemme. Dal 2021 è Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) della prima zona. Dal 2010 è Ufficiale di Regata.

CARELLA ANGELO

76 anni, Laurea in Medicina con specializzazione in Ematologia ed Oncologia. Dal 2004 al 2016 è stato Direttore di Ematologia e Trapianti di Midollo alla Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo e al Policlinico San Martino di Genova. Dal 2017 ad oggi è Consulente Ematologo presso la Clinica Paideia di Roma, il Centro Polispecialistico Pacini di Milano e Villa Rosa Montallegro di Genova. Primo ad effettuare in Europa la procedura con autotrapianto. Autore di 280 pubblicazioni su riviste internazionali e di 8 volumi di ematologia. E’ Cavaliere della Repubblica.

DE BENEDICTIS FRANCESCO

75 anni, Diploma di Ragioneria e Perito commerciale. E’ stato Segretario Amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova dal 1972 al 2008; ad oggi pensionato. Impegnato in politica dal 2007, viene eletto nel Consiglio Comunale di Genova nel 2017 e, rieletto nel 2022, viene nominato Capogruppo FdI. E’ Vicepresidente della FISIAE, è responsabile del settore tecnico ed allenatore di calcio a 5 del FOOTSAL Genova. Allevatore di canarini, è Vicepresidente della SOG (società ornitologica genovese) ed ha conquistato numerosi titoli mondiali e italiani ai campionati della COM. e FOI.

FALCONE VINCENZO

58 anni, Diplomato Geometra, Maresciallo in servizio della Guardia di Finanza, Presidente dell’esecutivo locale Genova della I.P.A. (International Police Association), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2007 al 2012 è stato Consigliere municipale del municipio 1 Centro est e nel 2022 è stato eletto Consigliere Comunale nel Comune di Genova dove è Presidente della VII Commissione consiliare (Welfare).

FERRO SIMONA

55 anni, Laurea in Giurisprudenza. E’ Avvocato libero professionista. Dal 2012 al 2022 è stata membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, è Coordinatrice della Commissione Patrocinio a spese dello Stato e della Commissione Comunicazione esterna. E’ membro del Comitato Direttivo Regionale presso l’Aiaf (Associazione Italiana Avvocati Familiaristi). Dal 2020 ad oggi è Assessore allo Sport, Tutela dell’Infanzia, Politiche Giovanili, Scuola, Università e Personale della Giunta Regionale Ligure.

GAGGERO LAURA

52 anni, Laurea in Pubbliche Relazioni. Socio con responsabilità di sviluppo e PR per una Società di comunicazione e organizzazione eventi. Nel 2006 è Socio Fondatore del Lions Club Genova Diamante. Nel 2016 ha ottenuto la qualifica di Somelier AIS. Dal 2016 al 2019 è stata Consigliere del Municipio IX Levante di Genova. Dal 2019 al 2022 è stata Assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova. Nel 2022 è stata eletta Consigliere Comunale del Comune di Genova con delega all’Innovazione.

GAMBINO ANTONINO

45 anni, Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione. Dal 1999 al 2002 è stato Ufficiale dell’Esercito Italiano. Dal 2007 ad oggi è General Manager di Generali INA Assitalia. E’ socio del Lions club International dal 2002. Dal 2010 al 2020 è stato socio volontario presso la Croce Bianca Genovese, attualmente è socio volontario presso “Misericordia” e socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Dal 2015 al 2017 è stato Consigliere comunale del Comune di Torriglia. Nel 2017 è stato eletto Consigliere Comunale del Comune di Genova con delega alla Sicurezza e alla Protezione Civile, rieletto nel 2022 nel Comune di Genova dove a tutt’oggi ricopre la carica di Assessore Comunale alla Sicurezza, Legalità, Protezione civile e Valorizzazione del Volontariato.

LAI ELISABETTA

59 anni, Maturità Scientifica. Titolare di azienda commerciale. Candidata al Consiglio Comunale di Rapallo nel 2004, 2014 e 2019, è stata eletta per tre mandati ricoprendo l’incarico di Assessore al Turismo nel 2019. Nel 2024 è stata eletta Consigliere Comunale del Comune di Rapallo e nominata Capogruppo FdI.

LAURO LAURA

60 anni, Maturità Scientifica. Eletta nel 2007 Consigliere Comunale nel Comune di Genova e rieletta sempre nel Comune di Genova nel 2012. E’ stata candidata al Senato nel 2013. Nel 2015 è stata eletta Consigliere Regionale della Liguria. Nel 2017 è stata nuovamente eletta Consigliere Comunale nel Comune di Genova. Nel 2020 viene rieletta nel Consiglio Regionale della Liguria dove ricopre l’incarico di Presidente della I Commissione consiliare.

Dal 2021 è membro effettivo AICCRE presso il Consiglio di Strasburgo e dal 2022 è Portavoce delle Politiche Giovanili PPE-Strasburgo.

SAVERI SIMONETTA

50 anni, Laurea in Giurisprudenza, dal 2004 svolge la libera professione di Avvocato nell’ambito civilista. Da Settembre 2022 è socia fondatrice della Soc. Sportiva Genova Sport Collage delle Marcelline di Genova. Dal 2017 al 2021 è stata Responsabile dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova. Dal 1995 al 2008 ha svolto servizio di volontariato per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Genova impegnandosi nell’organizzazione delle Giornate Mondiali della Gioventù. Dal 2011 è impegnata attivamente in Politica; nel 2012 si candidata come Sindaco indipendente alle elezioni del Comune di Genova; nel 2013 si candida da indipendente alle elezioni per la Camera dei Deputati.

SARTORI AUGUSTO

64 anni, Maturità Scientifica e Master di Marketing presso l’Università Bocconi di Milano. Ha ricoperto vari ruoli imprenditoriali nel settore della ristorazione e dell’abbigliamento. E’ stato Consigliere Comunale a Santa Margherita Ligure dal 1995 al 2014 e Consigliere Provinciale di Genova dal 2002 al 2007. Dal 2006 al 2009 è stato Presidente dell’Area Marina Protetta di Portofino. Nel 2022 è stato nominato Assessore Regionale della Liguria con deleghe al Turismo, Trasporto e Lavoro, incarico che svolge tutt’ora.

Savona

ARECCO MASSIMO

60 anni, laureato in Architettura ed insegnante presso l’istituto per Geometri di Savona. Impegnato in politica dal 2008, è stato Vice Sindaco del Comune di Savona dal 2016 al 2021. Rieletto alle Amministrative del 2021 attualmente è Consigliere Comunale di opposizione e Capogruppo FdI del Comune di Savona.

INVERNIZZI ROCCO

53 anni, laureato in Giurisprudenza. Amministratore Condominiale e iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari. Dal 2001 al 2024 ha ricoperto incarichi politici amministrativi nel settore pubblico a vario livello: Consigliere Comunale con delega al Demanio Marittimo Informatica e Bilancio, Assessore al Demanio Marittimo e Informatica, Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Informatica nel comune di Alassio. Attualmente è Assessore ai Lavori Pubblici, Demanio e Informatica del Comune di Alassio. Membro del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali).

MARINO NOBERASCO FILIPPO

70 anni, laureato in Economia Aziendale. E’ Stato Responsabile di Sportello in Ca.Ri.Sa. fino al 1986; in seguito è diventato Agente Generale di Italiana Assicurazioni per Savona e Provincia, attività che svolge tutt’oggi. Da sempre impegnato nell’attività politica, nel 2003 è stato Consigliere Comunale di Savona, dopo un periodo di allontanamento dalla politica attiva, nel 2020 è approdato in Fratelli d’Italia dove ricopre la carica di Commissario per la città di Savona.

ROZZI SILVIA

44 anni, Laurea in Infermieristica, svolge la professione di Infermiera presso la ASL2 Savonese e la ASL 1 Imperiese. Impegnata nel sociale, è stata Vice Presidente Nazionale CIPAS e Consigliere CdA nella PA Pietra Soccorso. Dal 2019 è Consigliere Comunale e Capogruppo di FdI nel Comune di Pietra Ligure.

TOSI ANTONELLA

64 anni, Laurea in Giurisprudenza e in Giurista di Impresa e Amministrazione. Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche presso l’Istituto Tecnico Falcone di Loano. Dal 2002 è impegnata in Politica e in attività amministrativa ricoprendo diverse cariche: Presidente Comitato Pari Opportunità del Comune di Albenga, Consigliere Comunale nel Comune di Toirano. E’ stata candidata al Consiglio Regionale, al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo. Dal 2019 al 2021 è stata Presidente FIDAPA del distretto nord-ovest e dal 2023 è Revisore Nazionale dei Conti per FIDAPA.

Imperia

LOMBARDI LUCA

55 anni, Diplomato Geometra. Imprenditore, titolare di negozi di abbigliamento dal 1989 ad oggi. E’ stato Consigliere di Confcommercio Sanremo e Consigliere provinciale di Federmoda Italia. Impegnato in politica dal 1999. Dal 2009 ad oggi ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale nel Comune di Sanremo, dal 2017 ad oggi è membro del Direttivo ANCI Liguria. Nel 1993 è stato Socio Fondatore di “CO.MA.RE”, associazione di commercianti locali e dal 1996 ad oggi è socio onorario del Rotaract Sanremo. Nel 2024 E’ stato eletto Consigliere Comunale di Sanremo dove ricopre il ruolo di Capogruppo FdI

ROSSI STEFANA

54 anni, Laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, svolge l’attività di libero professionista. E’ specializzata nella progettazione di impianti e servizi di acquedotto, nella progettazione di impianti idroelettrici e impianti fotovoltaici, nella progettazione di opere marittime, in interventi di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico e in interventi di ingegneria ambientale e di valutazione di impatto ambientale. Dal 2022 è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia.

RUSSO VERONICA

35 anni, Laureata in Tecniche di Radiologia Medica. Impiegata responsabile del settore Tecnico e del settore Marketing, Contabile e Progettista presso un’Azienda che si occupa di allestimenti e forniture tecniche per Grandi Alberghi e attività commerciali nel settore della ristorazione. Nel 2013 è stata eletta Consigliere Comunale a Vallecrosia; nel 2018 è stata candidata alle Elezioni Comunali di Vallecrosia risultando la più votata; nel 2020 è stata eletta Consigliere Regionale nelle fila di Fratelli d’Italia.

STRESCINO PAOLO

48 anni, Laureato in Storia e DAMS presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Imprenditore, dal 1994 si occupa dell’azienda di famiglia dove ricopre anche la carica di Presidente e Amministratore delegato. E’ impegnato in politica dal 1990 ricoprendo varie cariche all’interno di AN e FdI. Dal 1994 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale e di Assessore con delega al Turismo, Sport, Manifestazioni, Università e Cultura nel comune di Imperia dove è stato Sindaco dal 2009 al 2012. Nel 2001 è stato nominato Capogruppo per AN nella provincia di Imperia. Impegnato in attività Associative e Sportive dal 1985 ad oggi.

La Spezia

CARLI DANIELA

54 anni, è stata artigiana parrucchiera, in seguito commerciante nel settore tessile e imprenditrice nel settore alberghiero. Nel 2022 è stata eletta nel Comune di La Spezia dove ricopre la carica di Assessore Comunale con delega alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Informatica, Decentramento e Servizi Demografici.

MEDUSEI GIANMARCO

46 anni, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in otorinolaringoiatria. E’ Ufficiale Medico della Marina Militare. E’ stato rieletto nel 2022 nel Comune di La Spezia dove precedentemente ha ricoperto la carica di Assessore. Nel 2020 è stato eletto in Consiglio Regionale dove ricopre la carica di Presidente dell’Assemblea Legislativa

MENINI DANIELA

64 anni, Diploma di Ragioneria. Dal 1984 al 2009 è stata responsabile del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Coldiretti della Spezia per la Val di Vara, occupandosi di consulenza nei settori dell’agricoltura e del terziario. Dal 2009 al 2013 ha ricoperto lo stesso incarico, a livello regionale, per conto della Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale Italiana (FAI) Cisl Liguria. Dall’aprile 2013 fino al novembre 2019 è stata responsabile e presidente regionale dell’Unione Generale Coltivatori (UGC) Cisl Liguria. Fra gli altri incarichi, dal 2019 è anche presidente regionale di Terra Viva Liguria-Cisl (ruolo che lascia con l’ingresso in Consiglio regionale), dal 2017 è presidente regionale di AGRILIGURIA. Già componente del Consiglio nazionale, regionale e provinciale della Cisl.

Dal 1990 al 1995 è stata assessore in Comunità montana Alta Val di Vara e Consigliere in Comune di Zignago (SP). Nel 2020 è stata eletta Consigliere Regionale della Liguria.

PAOLETTI LEONARDO

60 anni, laureato in Giurisprudenza. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia dal 1996. Esercita l’attività di Avvocato Libero Professionista. Dal 1993 al 2015 svolge attività politica come Consigliere Comunale a Lerici. Dal 2015 ad oggi ha ricopre il ruolo di Sindaco del Comune di Lerici

RAMPI CARLO

58 anni, Laureato in Giurisprudenza, esercita la professione Forense. Dal 1996 è stato Consigliere Comunale per sei cicli amministrativi consecutivi, attualmente è Vice Sindaco e Assessore del comune di Sarzana con deleghe all’Urbanistica, Edilizia territoriale, Bilancio, Servizi al Turismo, Agricoltura e Politiche sanitarie; nel precedente ciclo amministrativo ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio. Nel 2008 è stato candidato alle Elezioni Politiche della Camera dei Deputati.