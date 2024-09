Regionali, la rimonta di Piciocchi: atteso in settimana il vertice decisivo del centrodestra

Genova. Ore convulse nel centrodestra ligure alla ricerca di un candidato per le elezioni regionali. Il profluvio di sondaggi commissionati negli ultimi giorni farebbe supporre che la scelta debba ricadere sul nome più forte, ma alla fine potrebbe prevalere un’altra logica, quella del “quieto vivere” per tenere unita una coalizione già snervata e provata dal terremoto giudiziario ai danni di Giovanni Toti.

Breve riassunto degli ultimi giorni. Dopo la pausa estiva si erano impennate le quotazioni di Ilaria Cavo, ex assessora regionale e deputata di Noi Moderati, figlia politica dell’ex governatore e coordinatrice della sua lista, che riscuoteva soprattutto la simpatia di Fratelli d’Italia (primo partito della coalizione) e non dispiaceva nemmeno a Forza Italia. Tanto che alcuni davano la cosa ormai per fatta. Poi è arrivata la frenata di Edoardo Rixi e Claudio Scajola che hanno sollecitato una “scelta condivisa” anche con chi rappresenta gli amministratori civici. Sulla parlamentare arancione – ha esplicitato il sindaco di Imperia in un’intervista a Il Secolo XIX – peserebbe il ruolo di testimone nel processo all’ex governatore. Un altolà che a Toti non è piaciuto affatto: “Niente veti giustizialisti“, è il contenuto di un messaggio recapitato ieri agli alleati.

Così adesso, in un clima tutt’altro che disteso, si vocifera di un ritorno di fiamma per Pietro Piciocchi, portato al tavolo inizialmente dalla Lega, ma benedetto proprio dal federatore civico Claudio Scajola e apprezzato anche dai totiani. Il vicesindaco di Genova, avvocato di area cattolica, eletto alle ultime amministrative nella lista civica Vince Genova, viene presentato come alter ego di Marco Bucci, un “uomo del fare” capace di incarnare quel modello Liguria che il centrodestra rivendica con forza. Si dice pure che il sindaco stesso – ben lungi dallo sbilanciarsi a parole – sarebbe ben contento di avere una valida sponda in Regione che garantirebbe un allineamento pressoché totale sui progetti cruciali per il capoluogo. E sarebbe disposto a impegnarsi in prima persona per la campagna elettorale a Genova, a prescindere da chi sarà il prescelto.

Il problema è che i sondaggi commissionati dalle segreterie nazionali dei partiti consiglierebbero altro. Secondo indiscrezioni, nell’ultima rilevazione di Fratelli d’Italia a riscuotere il gradimento più alto sarebbe Ilaria Cavo (che conferma la propria disponibilità), seguita a breve distanza da Edoardo Rixi (che invece ha ripetuto il proprio no grazie non più tardi di ieri). Ma i risultati ufficiali sono ancora top secret. Un’altra indagine lanciata da Forza Italia, invece, vedrebbe al primo posto Edoardo Rixi seguito dal segretario regionale Carlo Bagnasco, proposto da Tajani ma rimasto sempre ai margini della discussione. In ogni caso il nome di Piciocchi, poco noto all’esterno di Genova, non sarebbe tra quelli più performanti e questo è un elemento difficile da ignorare in vista di una campagna elettorale che si preannuncia di base complicata.

Intanto, come spiegano fonti qualificate nell’ambiente del centrodestra, venerdì a Genova dovrebbe tenersi un vertice convocato proprio da Claudio Scajola, il famoso “conclave” caldeggiato a mezzo stampa. Tra gli invitati ci sono i segretari regionali Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco, il vicesegretario di Forza Italia Alberto Cirio e il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. Un tavolo locale-nazionale, architettato dal deus ex machina dell’area civica ponentina, che – se confermato – avrebbe tutta l’aria di costituire un passaggio decisivo per la scelta finale. Ma nella stessa coalizione c’è chi non conferma la notizia, a testimonianza di quanto il momento sia caotico e probabilmente ancora lontana la chiusura della trattativa. In ogni caso è facile che la svolta arrivi comunque entro questa settimana, secondo i tempi dettati ieri da Rixi.

D’altronde, nonostante alcune spinte centrifughe, è scontato che l’ultima parola sul candidato alla presidenza della Liguria spetti al livello nazionale. Il tavolo Meloni-Salvini-Tajani riunito a fine agosto, oberato com’era da temi ben più scottanti, non ha partorito risultati concreti, se non l’affidamento di nuovi sondaggi per individuare l’ipotetico cavallo vincente. Ma è anche difficile che la partita ligure rimanga avulsa dal risiko delle regioni in cui la “cessione” del Veneto a Fratelli d’Italia da parte della Lega potrebbe diventare un fattore chiave. In questo contesto le preferenze espresse del Carroccio potrebbero assumere un peso differente in ottica di compensazione.

Da tutto questo emerge soprattutto un elemento: nessuno vuole imporre un proprio candidato per non sobbarcarsi l’onere di un’eventuale sconfitta. Ed è per questo che l’ideale rimarrebbe per tutti un civico “puro”, se solo qualcuno accettasse l’offerta. Ieri il giurista Lorenzo Cuocolo, gradito a Scajola, si è smarcato a chiare lettere e nemmeno il lungo conciliabolo con Edoardo Rixi parrebbe averlo smosso. Oggi il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, sondato due volte quest’estate, si è lasciato andare: “Grazie al cielo non sono stato più contattato“. E ha aggiunto, citando un professore dell’Università di Padova: “I want to live in peace“, voglio vivere in pace. È chiaro che per fare il presidente della Regione non c’è la fila. Dopo quello che è successo, ancora meno di prima.