Autonomia differenziata, Bucci guarda al modello Amburgo: “Vorrei tenere qui il 20% dell’Iva”

Genova. “Un candidato che ha fatto tre volte il ministro che dice che l’autonomia differenziata non esiste da nessuna parte non sa che abbiamo cinque regioni a statuto speciale che hanno un’autonomia mostruosa e addirittura si tengono le tasse in casa. Io vorrei fare come Amburgo, dove si tengono il 20% dell’Iva, per il porto e la città”. Il sindaco-candidato Marco Bucci rilancia su uno dei temi più divisivi a livello nazionale tra centrodestra e centrosinistra e controbatte all’avversario Andrea Orlando che oggi in tv non ha usato mezzi termini.

“Quando diventerò governatore, mi schiererò con più determinazione contro l’autonomia differenziata: la Liguria non ha nessun interesse alla sua realizzazione – ha detto l’ex ministro Pd a SkyTg24 -. La Liguria ha una spesa sociale e sanitaria destinata a crescere e, da questo punto di vista, ci rimetterebbe. Io sono convinto che la prospettiva della Liguria sia una reindustrializzazione sostenibile e non è possibile realizzare un progetto del genere con venti politiche ambientali, energetiche e industriali diverse. Nessun Paese nel mondo si sta organizzando così di fronte ai grandi shock, alle grandi crisi e alle grandi guerre”.

Insomma, secondo Orlando l’autonomia differenziata è “un percorso che non conviene per nulla alla Liguria. Mi auguro che anche i miei avversari dicano parole chiare: è contro l’interesse dei liguri”.

Invece Bucci rilancia: “Non so dove vivono questi signori ma qualcuno glielo dovrà spiegare. Abbiamo cinque regioni a statuto speciale – ribadisce – e i risultati ci sono. Andate in Trentino e in Valle d’Aosta, vedrete le case coi tetti rifatti, c’è un motivo per questo: ovviamente c’è stata molta ricaduta economica sul territorio. Noi vogliamo essere così”.

La Liguria, sotto la spinta dell’ex governatore Giovanni Toti, è tra le Regioni che hanno già manifestato interesse alla concessione di autonomie. Gli ambiti erano stati individuati dalla giunta con un documento approvato nel 2019: anzitutto sanità, infrastrutture e porti, compresa la “gestione regionale del sistema autostradale e ferroviario” e la “possibilità di determinare le tariffe autostradali”. La Liguria punta a istituire un fondo per trattenere sul territorio una quota dei tributi pari al 3% dell’Iva, dei dazi e delle accise generate annualmente e a trasformare le Autorità portuali in società per azioni con nomina diretta del presidente.

E poi sviluppo economico, urbanistica e territorio, ambiente, politiche del lavoro, diritto allo studio e formazione, sport e cultura, agricoltura, caccia e pesca, finanza pubblica e sistema tributario. Ora bisognerà avviare il negoziato vero e proprio per arrivare a uno schema di intesa preliminare. Ovviamente tutto potrebbe cambiare con la vittoria di Orlando, che sembra orientato a fare un deciso passo indietro rispetto alla giunta Toti.

“Un sindaco candidato presidente che si dichiara a favore dello spacchettamento dei porti all’interno dell’autonomia differenziata e che condivide la loro privatizzazione, come ha dichiarato nei giorni scorsi, dimostra di non aver compreso affatto le richieste degli attori del settore e le necessità di pianificazione strategica che chiede più regia nazionale, per migliorare la competitiva – attacca la deputata del Pd Valentina Ghio, componente della commissione Trasporti -. Il settore da tempo chiede meno burocrazia e più semplificazione, non un ulteriore parcellizzazione autorizzativa e decisionale che appesantirà le attività e renderà meno competitivi gli scali. La frammentazione rischia di compromettere competitività e tenuta del sistema economico. Ma come il centrodestra al governo anche Bucci conferma la miopia con cui guarda al porto e alle sue reali esigenze. D’altronde il fatto che Bucci pensi che l’autonomia differenziata e le politiche dei porti si misurino con il numero di balconi fioriti in una città la dice tutta sul livello di conoscenza del settore”.