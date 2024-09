Regionali, Bucci ha sciolto la riserva: sarà lui il candidato presidente del centrodestra

Genova. Marco Bucci ha accettato: sarà lui il candidato del centrodestra alle prossime regionali in Liguria. Lo confermano fonti di partito: il sindaco di Genova ha chiamato i leader nazionali per sciogliere la riserva. A questo punto si attende solo l’ufficializzazione da parte della coalizione.

Una svolta clamorosa maturata nelle ultime ore: lunedì la fumata nera al tavolo nazionale, quindi la mossa di Giorgia Meloni e degli altri leader che hanno fatto di tutto per convincere il sindaco dopo il primo rifiuto incassato a maggio, appena deflagrata l’inchiesta su Giovanni Toti. Soprattutto la premier si sarebbe attivata in extremis per scongiurare una sconfitta in Liguria. Ieri Bucci, dopo aver dichiarato ai cronisti che avrebbe fatto la campagna elettorale “in ogni caso” ha chiesto ventiquattr’ore di tempo per rispondere e oggi, consultati i familiari e i medici che lo seguono, ha detto sì.

Il sindaco affronterà la campagna elettorale nonostante i pesanti problemi di salute che lo hanno segnato negli ultimi tempi. Nei giorni scorsi, infatti, ha annunciato pubblicamente di avere concluso un ciclo di sedute di radioterapia. Il primo diniego era arrivato appena scoperta la malattia. Ma adesso la situazione potrebbe essere cambiata.

Spazzati via in un colpo solo i tentennamenti e i veti incrociati intorno agli altri profili in campo: Ilaria Cavo, Edoardo Rixi e Pietro Piciocchi. Nessun partito voleva intestarsi il candidato e nessuna soluzione garantiva il superamento del braccio di ferro tra Lega e Fratelli d’Italia relativamente alla “spartizione” di altre regioni, Veneto in primis. Ma soprattutto tutte queste opzioni erano considerate perdenti, secondo i sondaggi dei partiti, chi più chi meno.

Bucci invece mette d’accordo tutti ed è ritenuto la possibile carta vincente. Viene considerato ancora molto forte e con un indice di gradimento alto. Nonostante il suo nome torni nelle carte della maxi inchiesta il sindaco di Genova non è indagato. Inoltre il suo profilo è civico, quello che serve per convincere la parte moderata dell’elettorato, quella più indecisa e sulla quale la coalizione di centrosinistra sembra avere i problemi maggiori.

Gli scenari

Cosa succede ora? Bucci non ha alcun obbligo di dimissioni anticipate durante la campagna elettorale, anche se il suo impegno su e giù per la Liguria potrebbe tenerlo lontano sia da palazzo Tursi sia dal ruolo di commissario. Solo in caso di vittoria scatterebbero invece le dimissioni da sindaco e la giunta di Tursi verrebbe trainata dal vicesindaco Pietro Piciocchi fino a nuove elezioni nella primavera 2025. E a quel punto sarebbe proprio Piciocchi il candidato “naturale” del centrodestra alle eventuali elezioni comunali.

Una mossa geniale, ma anche rischiosa: in caso di sconfitta per il centrodestra ligure – e non solo – sarebbe un’ecatombe su tutti i fronti. Lo sgretolamento assoluto del modello Genova e del modello Liguria, col rischio di perdere tutto in pochi anni: la Liguria e il suo capoluogo. Comunque sia, finalmente può iniziare la vera campagna elettorale: da una parte Andrea Orlando, dall’altra Marco Bucci e un elenco di candidati alternativi che si allunga giorno dopo giorno.

Le reazioni

“Credo che sarà il miglior candidato possibile, l’uomo del fare, l’uomo del fare bene per Genova e la Liguria – il primo commento dell’assessore comunale Mario Mascia, coordinatore provinciale di Forza Italia, di fronte a Palazzo Tursi -. Bucci ha creato una squadra in grado di giocare anche se il suo leader ha un’altra partita in corso, credo ci siano tutte le condizioni per gestire in parallelo anche la partita del Comune”.

“Un atto non rispettoso verso i cittadini del Comune di Genova che cercavano risposte a problemi gravi, come la Tari più alta d’Italia, la situazione disastrosa dei servizi pubblici, penso che sarà anche questo tema di campagna elettorale. È un atto di chiarezza quello del sindaco, ma di certo non è un atto di responsabilità verso i cittadini“, è il duro commento di Simone D’Angelo, segretario genovese e capogruppo del Partito Democratico a Tursi.