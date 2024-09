In via Garibaldi dj set a cielo aperto per celebrare il restauro del giardino di Palazzo Bianco

Genova. Via Garibaldi si trasforma per una notte in pista da ballo, nel giardino di Palazzo Bianco la “consolle” per un dj set all’insegna della musica elettronica.

Venerdì 13 settembre, vigilia dei Rolli Days d’autunno, la più elegante – e istituzionale – delle vie genovesi ospita l’Electronic Night, una serata dedicata alla musica elettronica, a ingresso libero e gratuito, affidata a Fel e Giorgio Gazzo.

L’occasione è l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riapre al pubblico per i Rolli Days 2024 al termine del restauro, impreziosendo la visita di uno dei musei più importanti della città. I lavori, previsti dal Piano Caruggi, sono entrati nel vivo la scorsa primavera. Il giardino storico, risalente al ‘700, necessitava di interventi sugli elementi decorativi per rafforzarli, e i restauratori hanno lavorato alla fontana e alla pavimentazione a mosaico, per poi occuparsi del verde tipico dei giardini all’italiana e della realizzazione di un impianto di illuminazione scenografica.

Terminato il restauro, il giardino verrà aperto al pubblico in occasione dei Rolli Days del 14 e 15 settembre. Venerdì sera l’evento che lo celebra.