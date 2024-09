Educazione bancaria, partono i corsi gratuiti di Abi e Comune di Genova

Genova. Non è mai troppo tardi per apprendere i concetti fondamentali e le competenze necessarie per capire e gestire al meglio i servizi bancari e l’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito bancario. Ed è sempre utile aggiornarsi imparando ad agire autonomamente ed in sicurezza dentro e fuori dalle filiali migliorando, più in generale, il proprio rapporto con gli istituti di credito.

È da questi presupposti che Comune di Genova e Commissione regionale Liguria di ABI-Associazione Bancaria Italiana hanno sviluppato un progetto divulgativo gratuito che, ospitato in sette Municipi cittadini, consentirà di imparare muoversi consapevolmente ed in sicurezza nel mondo dei servizi finanziari proteggendosi dai rischi e sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle banche.

Gli incontri formativi sono gratuiti e della durata di circa un’ora e mezza e rivolti a tutta la cittadinanza. Ne sono coinvolte le principali associazioni a tutela degli anziani, cui il progetto è principalmente rivolto: Celivo, CGIL SPI, Auser, ADA Genova e UILP. Tutti i materiali proposti ed utilizzati da ABI sono stati realizzati anche in collaborazione con le principali associazioni nazionali dei consumatori, a garanzia dell’imparzialità e della qualità delle informazioni trasmesse.

Questo, suddiviso per Municipio, è il calendario degli appuntamenti:

MUNICIPIO I Centro Est – 25 ottobre, ore 17,30-19, Casa di Quartiere Oregina in via Carbone 29R

MUNICIPIO III Bassa Val Bisagno – 16 ottobre, ore 17,30-19, Salone municipale di piazza Manzoni 1

MUNICIPIO IV Media Val Bisagno – 8 ottobre, ore 17,30-19, Auditorium di via Molassana 74

MUNICIPIO V Valpolcevera – 4 ottobre, ore 17-18,30, Casa di Quartiere 13D di Certosa

MUNICIPIO VI Medio Ponente – 16 ottobre, ore 17-18,30, Centro Civico Villa Spinola Narisano in viale Narisano 14

MUNICIPIO VII Ponente – 17 ottobre, ore 17,30-19, Palazzo Municipale di via Ignazio Pallavicini 5

MUNICIPIO IX Levante – 23 ottobre, ore 17-18,30, Centro Civico Sturla in via Posalunga 12

«In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, una maggiore conoscenza e consapevolezza delle dinamiche bancarie e finanziarie può fornire supporto essenziale per gestire con maggiore sicurezza le proprie risorse. Specialmente in un contesto di transizione digitale come quello attuale che richiede un approccio attento ai nuovi strumenti di pagamento ed ai rischi ad essi correlati – afferma l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova -. Il progetto che la nostra amministrazione comunale ha organizzato insieme alla Commissione regionale Liguria di Associazione Bancaria Italiana ed alle principali associazioni nazionali dei consumatori ha proprio lo scopo di dotare tutti i cittadini degli strumenti necessari per prendere decisioni informate, in particolare le persone più anziane e vulnerabili, perché il benessere individuale e collettivo non può prescindere dal benessere finanziario. Ringrazio i Municipi e tutti i soggetti che hanno fornito il loro contributo in questa iniziativa formativa ed avere permesso di organizzare un’ampia diffusione territoriale».