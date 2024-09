Domani corteo con 400 atleti da tutto il mondo e serata di musica in via Garibaldi

Genova. Domani, venerdì 13 settembre, una serata all’insegna della cultura, del turismo e dello sport internazionale animerà il centro della città.

Alle 18.30, da piazza De Ferrari, partirà un corteo, accompagnato da musica, figuranti e sbandieratori, con i rappresentanti degli equipaggi delle 50 nazioni di tutti i continenti impegnati nelle finali mondiali di Beach Sprint di World Rowing, in programma il prossimo fine settimana nello specchio acqueo antistante a corso Italia.

Il corteo, con 400 atleti da tutto il mondo, da piazza Matteotti percorrerà via XXV Aprile, piazza delle Fontane Marose e via Garibaldi per arrivare a Palazzo Tursi dove sarà accolto dalle autorità, da musica e dallo spettacolo degli sbandieratori. Alle 20 si terrà una visita, in anteprima per la stampa e per le autorità, al giardino di palazzo Bianco, di recente restaurato – che da sabato sarà aperto al pubblico -, insieme allo scalone di Palazzo Tursi, con il Progetto Doge – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco e città creative Unesco.

Dalle 21 via Garibaldi sarà animata, fino alle 24, dalla musica che accoglierà genovesi e turisti. I Rolli Days di settembre, che hanno già registrato circa 30.000 prenotazioni, vedranno l’apertura di 36 siti per sabato 14 e domenica 15 e per il successivo fine settimana (21 e 22 settembre). Per le visite è necessaria la prenotazione alla pagina https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/