Docenti Atf, Azione Liguria: “Stabilizzazione subito, battaglia per inclusione scolastica”

Genova. “È ora di dare un futuro certo ai docenti di sostegno e garantire l’inclusione scolastica di qualità a tutti gli studenti”. Così Valentina Grippo, deputata di Azione e vicepresidente della Commissione scuola alla Camera, commenta la manifestazione di oggi a Roma, organizzata da un fronte unito di docenti e famiglie.

Dal 1977 la legge 517 rappresenta un punto di riferimento per l’inclusione scolastica in Italia. “In questi 47 anni – sottolinea Grippo – è emerso come un’inclusione di qualità si fondi sull’operato di docenti curricolari formati per affrontare processi educativi complessi e diversificati e sul ‘sostegno’ (alla classe) di docenti specializzati in ambito psicopedagogico e didattico, che accompagnino le alunne e gli alunni con disabilità nel loro percorso di crescita culturale e sociale”.

“Nonostante il lavoro di squadra tra docenti curricolari e specializzati sia fondamentale nell’accompagnare gli studenti con disabilità nel loro percorso di crescita, il precariato che affligge il 75% degli insegnanti di sostegno continua a minare la continuità didattica e a compromettere il diritto all’educazione di tutti. Con la manifestazione di oggi Azione Liguria ribadisce la necessità di garantire un’educazione di qualità a tutti gli studenti, di investire noi sulla scuola, sugli insegnanti e, in particolare, sulla stabilizzazione dei docenti di sostegno altamente qualificati per costruire una società più equa e inclusiva”, conclude.