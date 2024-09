Disperse da sabato tra Sestri levante Moneglia: ricerche in corso per ritrovare Maya, Laika e Gigia

Genova. Ricerche in corso nei boschi sopra Sestri Levante per tre cagnoline disperse da sabato. Si chiamano Maya, Laika e Gigia e sono dotate di microchip. Una è piuttosto anziana e difficilmente in grado di percorrere lunghe distanza, una è adulta mentre la più piccola ha circa 6-7 mesi.

Sono scomparse nel nulla nella zona di punta Baffe lungo la passeggiata tra Sestri levante e Moneglia.

Il proprietario non si dà pace e le sta cercando ovunque, tra sentieri, rocce e dirupi. Anche i droni si sono alzati, ma finora dei tre cani lupoidi nessuna traccia. Oggi dovrebbe essere fatto un tentativo anche dal mare. Molti abitanti della zona stanno collaborando alle ricerche.

Chiunque le avvistasse è invitato a chiamare il numero del proprietario: 3385890044,