Derby, la Sud prende le distanze dagli sfregi. Prefetto: “Agiremo con fermezza contro i violenti”

Genova. Dopo la tensione della scorsa notte tra alcuni gruppi di tifosi, sfociati in un duello a distanza tra Brignole e Marassi e in alcuni episodi di vandalismo contro i simboli del tifo, in mattinata arriva la prima distensione.

Sui social e sui canali whatsapp, infatti, il tifo organizzato della Gradinata Sud, quindi dei supporter blucerchiati, ha diffuso una breve ma significativa nota: “Non c’è giustificazione, non c’è dignità né onore, non c’è niente nel gesto di qualche decerebrato che ieri notte ha imbrattato dei murales della Nord, soprattutto quelli dedicati a persone scomparse. Prendiamo le distanze da questo vile gesto“.

In altre parole, il gesto compiuto da mano anonima ieri notte contro i murales simbolo del tifo rossoblu sono stati opera di “cani sciolti” che niente hanno a che fare con le “gerarchie” del mondo ultras. Una comunicazione, quella della Gradinata Sud, che porta una boccata di ossigeno in un momento così a rischio per la sicurezza di tutta la città.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, in prefettura si sono riuniti i vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comune di Genova, il Presidente del Genoa Cricket and Football Club nonché i delegati della Unione Calcio Sampdoria S.p.A e della Luigi Ferraris s.r.l, per fare il punto sulla sicurezza per il prossimo 25 settembre, giorno del derby.

Nella riunione sono state predisposte le linee guida per il servizio di ordine pubblico “che verrà dispiegato con ampio anticipo rispetto all’orario di inizio della gara e mantenuto fino a cessate esigenze, al fine di garantire un regolare avvicinamento, afflusso e deflusso dallo stadio oltreché un regolare svolgimento dell’incontro di calcio – si legge nel comunicato stampa – Resta fermo che tutte le condotte violente saranno gestite con fermezza e perseguite penalmente e in via amministrativa, anche con l’adozione dei previsti DASPO, mentre eventuali derive violente di gruppo saranno segnalate all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ai fini delle valutazioni e di più incisivi provvedimenti interdittivi di competenza”.