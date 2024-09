Derby ad alta tensione, in Gradinata Nord esposti gli striscioni rubati agli Ultras Tito Cucchiaroni

Genova. Quello che si voleva evitare è accaduto: durante il derby Genoa-Sampdoria sono stati esposti in Gradinata Nord gli striscioni che i tifosi rossoblù avevano rubato in occasione del blitz alla sede degli Ultras Tito Cucchiaroni, una delle tappe fondamentali del climax di tensione sfociato negli accenni di scontri a Marassi poche ore prima della stracittadina.

I “trofei” sono stati srotolati durante il secondo tempo insieme ad altri striscioni. “Furti e devastazioni autorizzate… La verità è che sei da sempre un confidente dichiarato. Scrivi infami ma un mese di carcere per i nostri ragazzi è il vero trofeo di chi ci ha denunciato. Via Armenia 5r infami!”, recita quello esposto in Gradinata Sud firmato dagli Ultras Tito. “In 100 contro 10 avete fatto i leoni, ma a difesa del tuo club non hai avuto i coglioni!”, la risposta in Gradinata Nord, firmata proprio dal club Via Armenia 5r, che fa riferimento all’episodio dell’assalto in passo Ponte Carrega.

Poi ancora un botta e risposta: “Nessun onore per le bandiere che da ladro scortato hai rubato, questa l’hai persa quando ti abbiamo picchiato!”, firmato Ultras Tito. La replica dei genoani: “Sede Utc la cosa più brutta che ci sia chiedere l’intervento di Digos e Polizia”.

L’imponente dispositivo di sicurezza organizzato da Prefettura e Questura in vista del match doveva servire non solo a evitare scontri all’esterno del Ferraris, ma anche a impedire l’ingresso di materiale potenzialmente adatto a surriscaldare gli animi. Gli striscioni storici blucerchiati esposti dai tifosi del Grifone sono stati tolti nel frattempo, ma adesso l’attenzione è altissima per il post partita.

Il furto, con annessa devastazione della sede, era avvenuto nella notte del 6 maggio subito dopo gli scontri di piazza Alimonda, dove alcuni ultras doriani avevano rubato uno striscione ai genoani mentre la maggior parte erano in trasferta e quelli colpiti da Daspo erano andati a firmare. Il clima era rimasto teso nei mesi successivi fino alla sfida in strada degli scorsi giorni.