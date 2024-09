Derby Genoa-Sampdoria, Gilardino e Sottil uniti: “Agonismo e sana rivalità in campo, sia uno spettacolo sugli spalti”

Genova. Gilardino l’ha giocato, Sottil, pur essendo stato una stagione al Genoa, no. Il derby di Genova torna dopo due anni grazie agli incroci di Coppa Italia e torna, mercoledì 25 settembre alle 21, in un momento di tensione tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria dopo i pestaggi, i danneggiamenti del club Ultras Tito Cucchiaroni e i tentativi di ulteriori vendette sventati dalle forze dell’ordine.

L’incontro nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi tra il sindaco Marco Bucci e i due allenatori Alberto Gilardino e Andrea Sottil è tutto focalizzato nella direzione di stemperare il nervosismo: “Il sindaco ha fatto una fotografia chiara, passionale e bella di questo derby − dice Gilardino − ho avuto la fortuna di giocarlo e ora di allenare il Genoa. Il mio primo pensiero è la visione, dal tragitto con il pullman allo stadio, delle numerose famiglie con i colori diversi avvicinarsi insieme. Sappiamo che in campo ci sarà sano agonismo e la rivalità sugli spalti deve essere uno spettacolo. Un esempio di educazione sportiva”.

Gli fa eco il mister della Sampdoria Andrea Sottil: “Per me è il primo derby. Con grande orgoglio lo affronterò insieme ai ragazzi e ai tifosi. Noi siamo gli attori principali dentro il campo e offrire spettacolo, una partita di alto livello è il nostro compito. Deve esserci una sana competizione e noi siamo il primo esempio di comportamento in panchina e dobbiamo trasferirlo ai ragazzi. Il derby di Genova è bellissimo, in Italia e anche in Europa. Si vive con trasporto incredibile. I bambini ci osservano. Spero che il popolo Genova segua con calore e passione la partita e molto rispetto. Me lo auguro”.