Derby Genoa-Sampdoria, ecco le modalità di acquisto per i tifosi blucerchiati

Genova. Per il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, in programma il 25 settembre alle 21, tifosi blucerchiati potranno acquistare i biglietti a partire da domani, 12 settembre.

Prevista una prelazione per i titolari di abbonamento di Gradinata Sud dalle 10 di giovedì 12 alle 23:59 di mercoledì 18 settembre.

I settori disponibili sono Gradinata Sud (denominata Gradinata Zena) e Settore 6 (Gabbia Sud): al costo di 30 euro (commissioni escluse). Il circuito di vendita è Vivaticket e rivendite autorizzate.

La prelazione riservata agli abbonati di Tribuna, Distinti e Gradinata Nord per l’acquisto, fino a esaurimento, di un biglietto per i posti non rinnovati in Gradinata Sud e per il Settore 6 (gabbia sud) è prevista dalle 10 di giovedì 19 settembre fino alle 23:59 di martedì 24 settembre.

La vendita libera eventuale dei posti rimanenti è programmata dalle 10 di mercoledì 25 settembre fino all’orario di inizio della gara.

Per esercitare la prelazione online bisogna inserire nel campo coupon il numero della fidelity card sul quale è caricato l’abbonamento (sampcard o doriacard) senza digitare spazi (inizia per 016).

Ha diritto alla prelazione il titolare dell’abbonamento e non l’utilizzatore nel caso l’abbonamento fosse stato ceduto; pertanto, è indispensabile utilizzare il numero di tessera del titolare dell’abbonamento.

Ogni abbonato può acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi per altri intestatari di abbonamento.

Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e bisognerà dunque intestare il biglietto obbligatoriamente all’utilizzatore finale.

Tutti i biglietti saranno in formato cartaceo e non caricati su tessera.

Si consiglia di giungere allo stadio con notevole anticipo al fine di evitare lunghe code ai tornelli.

Per ulteriori informazioni scrivere a service@sampdoria.it