Derby di Coppa Italia, è ufficiale: Genoa-Sampdoria si gioca il 25 settembre alle 21.00

Genova. Ufficiale la data del derby Genova-Sampdoria valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

La Lega Serie A ha comunicato date e orari del prossimo turno. La stracittadina si giocherà mercoledì 25 settembre alle ore 21.00 allo stadio Ferraris.

Il match si potrà anche vedere in tv in diretta su Italia 1.

Una gara che manca ormai dal 30 aprile 2022, quella vinta dai blucerchiati con la rete di Sabiri con i rossoblù da lì vicini alla retrocessione in Serie B. Ma quella partita divenne iconica soprattutto per un episodio: la parata di Audero sul calcio di rigore battuto da Criscito allo scadere. Un gesto eroico che ha collocato il portiere blucerchiato nella hall of fame della stracittadina.

L’anno successivo, quando i grifoni sono riusciti subito a tornare in Serie A, è stata la Samp a scendere di categoria facendo quindi slittare ancora l’appuntamento. Quindi, nell’ultima stagione, la salvezza dei rossoblù e allo stesso tempo la battuta d’arresto dei doriani ai playoff, sconfitti subito dal Palermo.

L’ultimo precedente in Coppa Italia risale al 20 novembre 2020 con la vittoria del Genoa per 3-1 con doppietta di Scamacca e gol di Lerager. Per la Sampdoria era andato a segno Verre.