Derby Genoa-Samp, l’appello di Bucci in vista del match: “Sia una grande festa, no a comportamenti illegali”

Genova. “Mi appello a tutti i cittadini: abbiamo bisogno che il derby sia una grandissima festa per la città e che non ci siano problemi”. Questo il messaggio che il sindaco di Genova Marco Bucci ha voluto diffondere in vista del derby di Coppa Italia tra Genoa e Samp, in programma al Ferrarsi mercoledì 25 settembre. Un appello che arriva i giorni in cui il clima tra le due tifoserie si è fatto sempre più teso: prima il duello a distanza tra Brignole e Marassi, nella notte tra giovedì e venerdì, poi alcuni episodi di vandalismo contro i simboli del tifo.

Bucci lunedì mattina ha incontrato a palazzo Tursi gli allenatori Alberto Gilardino e Andrea Sottil proprio in vista del derby, e si è rivolto alla cittadinanza chiedendo che quella di mercoledì sia “una grande festa. Le partite di calcio che danno spettacolo ai genovesi sono sempre opportunità buone, la nostra città vuole vedere eventi sportivi, Genova Capitale dello Sport 2024 ha portato decine di eventi che hanno suscitato entusiasmo ed eccitazione da parte di cittadini e turisti e anche il derby deve essere questo”.

“Il derby in genere è una cosa bella -ha proseguito Bucci – il mio appello va a qualcuno che magari vuole approfittarne per fare cose non corrette: per favore non facciamolo, la città vuole che ci siano comportamenti giusti, si vuole poter andare allo stadio con bambini e famiglie e si vuole che lo stadio sia una festa. Stiamo lavorando alla ristrutturazione per far sì che sia un’opportunità per passare del tempo libero in gioia e tifo, ma sempre a livelli di educazione e comportamenti perfettamente legali”.

Sul fronte stadio, Bucci ha confermato che “ci stiamo dando da fare, entro l’anno vogliamo avere un progetto in mano e iniziare con la parte amministrativa se vogliamo essere pronti per il 2032 ai campionati europei. Io mercoledì andrò allo stadio, incontrerò le società e parleremo anche di questo”. Il Ferraris è infatti stato scelto dalla Figc tra i dieci impianti per ospitare Euro 2032 se la manifestazione si terrà in Italia.

Tornando al derby, lo scorso giovedì in prefettura si erano riuniti i vertici delle forze di polizia, i rappresentanti del Comune di Genova, il presidente del Genoa Cricket and Football Club e i delegati della Unione Calcio Sampdoria S.p.A e della Luigi Ferraris s.r.l per fare il punto sulla sicurezza.

Nella riunione sono state predisposte le linee guida per il servizio di ordine pubblico “che verrà dispiegato con ampio anticipo rispetto all’orario di inizio della gara e mantenuto fino a cessate esigenze, al fine di garantire un regolare avvicinamento, afflusso e deflusso dallo stadio oltreché un regolare svolgimento dell’incontro di calcio – recitava il comunicato stampa – Resta fermo che tutte le condotte violente saranno gestite con fermezza e perseguite penalmente e in via amministrativa, anche con l’adozione dei previsti DASPO, mentre eventuali derive violente di gruppo saranno segnalate all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ai fini delle valutazioni e di più incisivi provvedimenti interdittivi di competenza”.