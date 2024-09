Derby della Lanterna. Scanziani: “La Sampdoria può mettere in difficoltà il Genoa”

“Mi fa sempre piacere parlare di calcio e della Sampdoria in particolare”. Domani per i blucerchiati la partita di Coppa Italia più importante e sentita del nuovo secolo. Un trofeo che tra gli anni ’80 e ’90 li ha visti trionfare quattro volte. La prima, che ha coinciso col primo trofeo della storia del club nella stagione 84/85. Il capitano di allora era Alessandro Scanziani, capitano brianzolo anche della promozione in Serie A. Cinque anni alla Samp ma anche due stagioni al Genoa, con un goal decisivo per evitare la retrocessione in Serie C: “Essere stato accettato subito dai tifosi rossoblù è tra i miei ricordi più belli”.

Partendo dall’amarcord, quella prima Coppa Italia non fu un fulmine a ciel sereno, vista la caratura della squadra: “C’erano fenomeni in squadra con me, tanti giocatori che qualche anno più tardi avrebbero vinto lo scudetto. Anche in quella stagione avremmo potuto fare di più in campionato. Fu però una vittoria che insieme diede la misura del grande lavoro del presidente Mantovani”.

Scanziani sa bene che le dinamiche interne ai club non sempre collimano alla perfezione con “la pancia” della piazza: “Sinceramente, né per il Genoa né per la Sampdoria l’obiettivo stagionale deve essere il derby. Ambo i lati darei spazio a qualcuno che a giocato meno ricordando gli impegni importanti che le due squadre hanno in campionato nel weekend. Detto questo, in campo poi si va per dare tutto e provare a vincere per regalare una grande gioia ai tifosi, anche perché la vittoria attrarrebbe ancora più affetto e sostegno verso la squadra nel prosieguo della stagione. Non so se andrà così, ma penso che due proprietà non genovesi abbiano molto di più a cuore il campionato come giusto che sia”.

Sulla carta e classifiche alla mano il Genoa parte favorito ma l’esito è tutt’altro che scontato secondo Scanziani: “Credo che una squadra di Serie B che punta alla promozione e che gioca una partita al 100% possa mettere in difficoltà le dieci squadre della parte destra della classifica di Serie A. Credo che la Samp possa mettere in difficoltà il Grifone. Indipendentemente dalla vittoria, una bella prestazione sarebbe apprezzata dalla tifoseria. Comunque vada, dal giorno dopo è bene pensare all’obiettivo vero: come ai miei tempi bisogna salire in Serie A e rimanerci il più possibile”.

Derby di Coppa Italia che per mister Andrea Sottil arriva dopo appena due partite disputate: “Anche noi eravamo partiti molto male l’anno della promozione. Su Pirlo? Le squadre oggi più che mai le allestiscono i direttori sportivi, quindi i tecnici hanno bisogno di tempo per trovare l’alchimia giusta, per conoscere in modo approfondito i giocatori a livello calcistico e mentale. Visto da distante, mi sembra che Sottil stia dando qualcosa in più a livello di cattiveria sportiva. Ho notato questo guardano la partita contro il Sudtirol”.

Per l’ex centrocampista tra i ricordi più dolci della sua carriera c’è anche il goal del 2 a 1 contro il Modena (match poi finito 3 a 1) che permise al Genoa di salvarsi evitando lo scivolone in Serie C: “La mia destinazione finito con la Sampdoria era la Fiorentina. Poi saltò tutto per miei presunti problemi fisici. Al Genoa fui accolto benissimo nonostante la rivalità. I tifosi mi hanno sempre applaudito e mai fischiato neanche dopo gli errori”.

“Domani tiferò Sampdoria, chiaro, ma tifo per tutte le squadre in cui ho giocato visto che mi hanno tutti trattato bene”, conclude Scanziani.