Depositi chimici, Orlando: “Se il progetto è difforme l’Autorità portuale annulli l’iter”

Genova. Il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali Andrea Orlando interviene a gamba tesa sul tema dei depositi chimici costieri, dopo la notizia che il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova Massimo Seno, in un documento ufficiale, ha parlato di difformità del progetto.

“Ho appreso che l’Autorità di sistema portuale di Genova, a firma del commissario straordinario Massimo Seno, nel procedimento di Via nazionale presentato da Superba per la delocalizzazione dei propri depositi su Ponte Somalia, ha indirizzato al ministero dell’Ambiente e per conoscenza al Comune di Genova e alla Regione Liguria, una formale comunicazione dichiarando che il “progetto definitivo” è difforme rispetto a quanto deliberato dal comitato di gestione il 30 dicembre 2021 in termini sia di quantità, decisamente superiori, sia di accosti, anche questi raddoppiati rispetto a quanto deliberato dal Comitato portuale”, ricorda Orlando.

“Per cui, visto che tali difformità già erano state riscontrate nell’aprile 2023 e notificate da Autorità portuale a Regione Liguria, ritengo non più differibile da parte dell’Authority l’annullamento in autotutela del provvedimento di autorizzazione della procedura concessoria su Ponte Somalia, essendo palese la difformità tra quanto approvato e quanto ad oggi perseguito”, è l’appello lanciato dal deputato Pd ed ex ministro.

“Mi stupisce che la Regione Liguria e il commissario Bucci, pur evidentemente messi a conoscenza di tali difformità progettuali – prosegue Orlando – abbiano preferito fare finta di nulla e procedere in un percorso di ricollocamento privo delle necessarie autorizzazioni e già giudicato illegittimo dal Tar. Credo sia venuto il momento che gli enti pubblici coinvolti dicano finalmente la verità ai cittadini genovesi. Preannuncio che su questa vicenda presenterò nei prossimi giorni un’iniziativa parlamentare”.