Depositi chimici, Bucci: “L’autorità portuale ha il dovere di trovare un posto, quale non mi interessa”

Genova. “Non ho ancora approfondito l’atto del commissario del porto sui depositi chimici, ma quello che io ho detto all’Autorità portuale è che deve trovare un posto ai depositi, ha il dovere di trovare un posto qualunque esso sia, quale sia non mi riguarda, a me interessa solo che sia in porto e che sia lontano dalle case, io non ho sposato nessuno da questo punto di vista, ma un posto va trovato”.

Il sindaco di Genova, e candidato del centrodestra alle elezioni regionali, Marco Bucci, interviene sul tema dei depositi chimici costieri, dopo la notizia che il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Genova Massimo Seno, in una nota inviata al ministero dell’Ambiente e a tutti gli enti coinvolti nella Via (tra cui il Comune di Genova)ha parlato di difformità del progetto.

Nei giorni scorsi il sindaco, in qualità di commissario straordinario della ricostruzione post crollo del Morandi, ha promosso un ricorso al consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che, l’8 maggio, ha stoppato l’iter per le concessioni al dislocamento da Multedo a Ponte Somalia. Oggi, torna sull’argomento e per la prima volta dopo lungo tempo sembra prendere in considerazione l’ipotesi che quella possa non essere l’unica soluzione.

Sulla questione in giornata è arrivato anche il commento del candidato del centrosinistra alle regionali, Andrea Orlando, che ha invitato l’Autorità portuale a fermare definitivamente la procedura per il dislocamento a ponte Somalia. Bucci tira in ballo, dunque, l’avversario: “Se poi Orlando mi dice dove possiamo metterli, i depositi, io giuro che lo aiutiamo, però che ce lo dica – attacca – questo fanno i signori del no, sempre capaci a dire no ma mai a fare una proposta operativa, io ho lavorato per anni sul dossier, ho ricevuto 11 proposte diverse, se Orlando ha un’idea che la tiri fuori”.

E ancora: “Siamo d’accordo che non vogliamo lasciarli a Multedo vicino alle case? Siamo d’accordo che non vogliamo chiuderli? Certo, c’è anche chi pensa che si possa smettere di fare quel tipo di lavorazioni, ma se si chiude scordiamoci di essere il primo porto del Mediterraneo, Sciûsciâ e sciorbî no se pêu, non sono sicuro che Orlando, che è spezzino, capisca”, conclude Bucci.