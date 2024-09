Dengue, lunedì 30 settembre intervento di disinfestazione straordinaria a Levante

Genova. Scattano, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare – in modo rapido – la densità di zanzara tigre, a seguito della segnalazione da Asl 3 genovese di un caso “importato” di dengue, la malattia infettiva trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere Aedes).

Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e Piano Regionale di Arbovirosi. La zanzara tigre, infatti, può essere vettore di dengue – che, si ricorda, non si trasmette da persona a persona – Le misure sono attivate secondo quanto stabilito dale Piano Regionale di Arbovirosi.

Per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari di dengue, in queste ore è stata adottata un’apposita ordinanza, che riguarda le misure attivate nelle aree pubbliche e private nell’ambito dei siti individuati dalla Asl 3 nel Municipio IX Levante: via Antica Romana di Quinto e via Romana di Murcarolo.

Nell’area interessata, un’impresa specializzata, incaricata dal Comune di Genova, lunedì 30 settembre dalle 4 alle 6, effettuerà un intervento di disinfestazione straordinaria. Verranno affissi appositi avvisi sui portoni dei civici direttamente ricadenti nell’area del trattamento. In caso di pioggia il trattamento sarà rimandato.

Il protocollo di intervento consiste in trattamenti adulticidi e trattamenti larvicidi: gli interventi verranno eseguiti nelle aree pubbliche e private, se ritenuto opportuno. Gli operatori incaricati dal Comune non dovranno entrare negli appartamenti, ma solo nelle pertinenze comuni.

Da quest’anno il Comune di Genova esegue interventi antilarvali periodici, da fine maggio a fine ottobre, nelle aree a maggiore rischio zanzare di tutti i Municipi.

Maggiori informazioni al link: https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa/dengue-scattano-le-misure-di-profilassi-con-interventi-anti-larvali-e-zanzare