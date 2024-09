Da Tutto Bimbo a Bimbi Belli, si riaccende la luce nella bottega di corso de Stefanis

Genova. La chiusura per la meritata pensione di Tutto Bimbo nel quartiere di Marassi aveva avuto una certa eco sui social network perché in tanti erano cresciuti vestendosi da Patrizia e Carmen (con la commessa Flora che si è aggiunta nel corso degli anni) che sono anch’esse maturate tra le mura del negozio di corso De Stefanis, gestito per 35 anni.

La perdita dell’apprezzata attività, soprattutto per quanto riguarda i grembiulini da asilo e scuola è stata breve. In tanti si chiedevano chi sarebbe subentrato e per una volta ci sarà continuità: Bimbi Belli ha aperto oggi. La scommessa è di Giada Salvi, che racconta: “È sempre stato il mio sogno aprire un negozio di abbigliamento per bambini, mi piace la moda. Ero cliente di Tutto Bimbo e quando ho saputo che avrebbero chiuso ho preso coraggio”.

Giada Salvi ha lavorato come educatrice e come contabile in uno studio di amministratore, per lei si tratta di cambiare vita: “Sono molto felice. Al momento gestirò il negozio da sola, poi si vedrà. Oggi qualcuno ha già fatto acquisti: i grembiuli”.