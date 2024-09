Cus Genova Volley, si avvicina l’esordio in Serie B per la prima squadra maschile

Genova. Nuova stagione e nuova sfida per il Cus Genova Volley, tornato nel campionato nazionale di Serie B dopo un solo anno di “purgatorio”. A guidare i Galletti sarà nuovamente Fabrizio “Billy” Schembri, pronto a spingere la squadra verso l’obiettivo salvezza nel Girone D, raggruppamento con team da Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Quella dell’anno scorso è stata una cavalcata trionfale per i Galletti. Primo posto in Serie C, in Liguria, unico valido per la promozione, blindato con quattro giornate d’anticipo. Ma non solo: vittoria anche in Coppa Liguria e, con un gruppo solido di ragazzi biancorossi, terzo posto ai Campionati Nazionali Universitari di Campobasso. «Dopo alcuni ragionamenti, dopo la mia conferma da parte della società e visto che il gruppo di ragazzi mi piace molto», spiega Schembri, «non vedevo motivo per non continuare qui e affrontare questa nuova avventura».

Dopo la retrocessione patita due stagioni fa, ai Playout, comincia dunque una nuova sfida per i Biancorossi, impegnati questa volta contro squadre “nuove” a differenza di quelle piemontesi, incontrate negli ultimi anni. «Sarà sicuramente un girone tosto sia dal punto di vista qualitativo sia chilometrico», afferma il tecnico, «noi siamo sicuramente entusiasti di cambiare ambiente e di affrontare volti nuovi e squadre che non conosciamo». Ad eccezione della NPSG La Spezia, avversaria di mille battaglie in questi anni e unica altra ligure nel girone, le squadre sono tutte toscane ed emiliane.

«La struttura della squadra è la stessa dell’anno scorso», afferma Schembri, «con l’inserimento di alcuni innesti che ci daranno una mano ad alzare ulteriormente il livello della squadra». Chi sono i nuovi arrivati? Con il ritorno di Sergio Poggio, cussino di lunga data, in terra spezzina in Serie B durante la passata stagione e recente bronzo ai CNU con il team universitario genovese, la squadra ha avviato la sua campagna acquisti. Tra gli altri arrivi si contano Federico Bargi, Enrico Zappavigna, Stefano Comitini, Giovanni Grillo, Alessandro Campi e Andrea Ricceri, alcuni dei quali hanno già vestito la maglia biancorossa.

Quali sono le aspettative per questa stagione? «Sicuramente il livello medio sarà alto», aggiunge il capo allenatore, «con cinque o sei squadre che lotteranno per i primi posti». Per il CUS Genova l’obiettivo è il mantenimento della categoria, come spiega Schembri: «Bisognerà vedere dal sesto posto in giù quale sarà il livello, che al momento non possiamo conoscere, per cui ora dobbiamo lavorare nella nostra metà campo cercando di fare del nostro meglio».

Il tecnico sarà ancora affiancato da Paolo Pampuro, ormai una colonna dello staff tecnico della prima squadra maschile. «Sono entusiasta e curioso in quanto per me è il primo anno a questo livello», insiste Schembri, «l’anno scorso ho dovuto ristudiare nuovamente la Serie C non frequentandola da un po’, mentre la Serie B l’ho sicuramente vista e giocata ma diversi anni fa ormai».

Si avvicina l’esordio per i Galletti, in programma sabato 12 ottobre alle 17:00 contro il Volley Ball San Martino alla Bombonera di San Martino in Rio, nel reggiano. Per l’esordio casalingo bisognerà invece attendere il sabato successivo, quando i Biancorossi affronteranno alle 18:00 i Lupi Santa Croce.