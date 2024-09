Crollo del soffitto durante la lezione in classe, professore salva in extremis gli studenti

La Spezia. Paura e tensione questa mattina in una classe dell’istituto superiore Capellini – Sauro della Spezia, dove, durante una lezione in classe, è crollato parte dell’intonaco del soffitto, precipitando a pochi centimetri dai 23 ragazzi presenti nell’aula.

E’ stato il professore, che stava spiegando, ad accorgersi che dal soffitto qualcosa stava per cedere: in pochissimo tempo ha fatto alzare gli studenti e li ha fatti uscire garantendogli la salvezza .

Da lì a poco è avvenuto lo schianto: una grossa porzione di intonaco e una plafoniera a neon sono piombati nel corridoio centrale che separa le fila delle postazioni. Il risultato si può vedere nel video e nelle immagini publicate dalla pagina Facebook “Spezzino Vero”.

Il bilancio è di una serie di attrezzature danneggiate pesantemente ma, fortunatamente, di nessun ferito.

Il dirigente scolastico Antonio Fini, raggiunto da Città della Spezia, ha dichiarato: “Il professore è ancora molto scosso, la preparazione però a fatto la differenza. Appena si è accorto della situazione ha fatto evacuare i ragazzi.

Da quello che stiamo ricostruendo è avvenuto uno sfondellamento, ma per l’accertamento delle cause attendiamo il confronto con i tecnici. L’aula per ovvie ragioni è inagibile e speriamo che tutto torni alla normalità il prima possibile”.