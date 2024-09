Criminalità, Genova 11esima in Italia per reati commessi: aumentate rapine e violenze sessuali

Genova. Tornano a salire i reati in Italia per la prima volta dal 2013. Lo testimonia il nuovo studio condotto dal Sole 24 Ore, che ha diffuso un report sull’indice di criminalità nelle città italiane evidenziando come nel 2023 i reati siano stati 2,34 milioni, l’1,7% in più rispetto al periodo pre-Covid, e il 3,8% in più rispetto al 2022. E Genova segue lo stesso trend.

La città metropolitana di Genova non rientra nella top ten delle città in cui l’indice di criminalità è più alto, ma per un soffio. È infatti undicesima, con 4.604 denunce ogni 100mila abitanti, 37.632 quelle registrate nel 2023, circa 2.000 in più rispetto all’anno precedente. La media italiana è di 22.076.

I reati più commessi a Genova

Tra i reati più commessi nel capoluogo ligure e nel territorio della città metropolitana ci sono i furti: 13.557 le denunce. La stragrande maggioranza sono scippi (2.583 denunce), furti in esercizi commerciali (1.683) e furti in abitazione (1.372). Anche i danneggiamenti sono tra i reati più denunciati (7.032 quelli riportati alle forze dell’ordine) una tipologia di reato per cui Genova si classifica, tra l’altro, quarta in Italia. Subito dietro le truffe e le frodi informatiche: 16esima a livello nazionale, a Genova nel 2023 sono state presentate 4.894 denunce per questa tipologia di reati.

Aumentano inoltre le rapine, 637 quelle denunciate e un ottavo posizionamento a livello italiano, e i reati inerenti le sostanze stupefacenti. Genova è quarta in Italia per questo genere di reati, spaccio in particolare, mentre è addirittura seconda per quanto riguarda il contrabbando e terza per la contraffazione di marchi e prodotti.

Un dato che preoccupa è anche quello relativo alle violenze sessuali: nel 2023 ne sono state denunciate 125, numeri in aumento che fanno rientrare il capoluogo ligure nella prime dieci città in cui se ne sono registrate di più: è al nono posto. Preoccupanti anche i dati relativi alle violenze sessuali su minori di 14 anni, che sono state nove. Capoluogo nono anche per le lesioni dolose, con 1.147 denunce, mentre è al quinto posto per il reato di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.