Cremagliera di Granarolo, da oggi ferma per tre settimane a causa di problemi tecnici

Genova. Amt Genova informa che la cremagliera Principe Granarolo è temporaneamente ferma per un problema tecnico al sistema di trazione della vettura.

Sono già state avviate le attività per il ripristino della cremagliera di Granarolo; la durata dei lavori sarà di circa tre settimane. Seguiranno aggiornamenti, fanno sapere dall’azienda di trasporto pubblico.

Amt Genova ricorda che mentre la cremagliera di Granarolo sarà ferma per i lavori sarà in servizio il bus sostitutivo denominato G1.

Lo stop per tre settimane sarà solo un antipasto di quello che accadrà nei prossimi mesi. Sono già in programma, ma con tempistiche ancora da definire, due anni di stop per la manutenzione dello storico impianto.