Corso Italia, 18enne si schianta con la moto: portato al San Martino in codice rosso

Genova. Incidente la scorsa notte in corso Italia, nel Levante genovese. Un giovane in moto, per cause da chiarire, è andato a schiantarsi contro alcuni veicoli parcheggiati a bordo strada ed è rimasto ferito.

È successo intorno alle 3. Alla guida del mezzo a due ruote c’era un ragazzo di 18 anni. Non risultano altre persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca genovese e l’automedica del 118 di Genova, oltre agli agenti della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente.

Per fortuna il ragazzo è sempre rimasto cosciente e non sembrava aver riportato gravi lesioni, ma vista la dinamica è stato comunque accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.