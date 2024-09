Corso da cuoco e hostess/steward del diporto, scadenza iscrizioni il 27 settembre

Lavagna. Si avvicina la scadenza per le iscrizioni ai primi corsi professionali dell’anno accademico 2024/2025 presentati dall’Accademia del Turismo che si terranno a Lavagna a partire dalla seconda metà di ottobre: i cuoco e hostess/steward del diporto.

Gli aspiranti operatori del settore ristorativo e nautico hanno tempo fino al 27 settembre iscriversi a un programma formativo di altamente professionalizzante concepito per rispondere alle esigenze del mercato locale e non solo.

I corsi offrono l’opportunità per acquisire competenze pratiche e teoriche fondamentali, a contatto con esperti del settore, apprendere le tecniche culinarie più richieste e sviluppare abilità relazionali e di gestione dell’ospitalità a bordo delle imbarcazioni. In aggiunta, entrambi i corsi prevedono una fase finale di placement lavorativo, in accordo tra Accademia e aziende e di stage formativo garantito.

Nello specifico, il corso cuoco fornisce le conoscenze teoriche e pratico-tecniche per entrare nel mondo professionale della cucina, lavorando e conoscendo prodotti freschi e del territorio, dal salato al dolce, con l’acquisizione del certificato Haccp.

Il corso per hostess/steward del diporto offre una formazione adatta a diventare professionisti dell’accoglienza a bordo. Il programma include formazione su protocolli di servizio, gestione degli ospiti e conoscenze fondamentali sulla sicurezza in mare, oltre al supporto per l’acquisizione del libretto di navigazione, spendibile per ogni forma di imbarco professionale.

Per ulteriori informazioni sui corsi, per visionare il programma dettagliato e per iscriversi, visitare il sito https://www.accademiadelturismo.eu/ o contattare il numero 0185 320492.