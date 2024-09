Coronata, l’idea di Bucci: una nuova strada per Campi attraverso l’area ex Colisa

Genova. Una nuova strada per collegare Coronata senza passare da Cornigliano. È l’idea esposta dal sindaco Marco Bucci durante il sopralluogo coi tecnici di Autostrade e il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ai cantieri della Gronda autostradale.

Il nuovo collegamento sarebbe in pratica una prosecuzione di via dei Laminatoi, la pista di cantiere che da corso Perrone sale sul versante dell’area ex Colisa che attualmente ospita il campo base della Gronda. Da lì alla collina di Coronata, una volta liberato il versante, il passo sarebbe breve.

“Sono 400 metri di strada per arrivare qua – riflette Bucci insieme ai tecnici -. Sarebbe il secondo anello per arrivare a Coronata senza dover passare dalla strada che sale da Cornigliano, che è molto stretta”. Il sindaco indica un sentiero già esistente che costeggia le case e si inoltra nella vegetazione: è via del Boschetto, l’antico percorso che congiunge il santuario con l’abbazia di origine medievale: “Si allarga, si fa una strada, si continua e si arriva a Coronata. Sarebbe un grande vantaggio”.

Oltre all’ipotetico collegamento con Campi, negli ultimi anni si è discusso anche del ripristino della strada tra Coronata e gli Erzelli, impraticabile dal 1960 in seguito allo sbancamento della collina. A questo proposito l’anno scorso il consiglio comunale ha approvato una mozione di Davide Falteri che impegnava Bucci e la sua giunta ad avviare una progettazione per verificarne la fattibilità.