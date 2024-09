Cooperative sociali, dal 16 al 18 settembre la Summer School di Legacoop a Genova

Genova. Il 16, 17 e 18 settembre si terrà a Genova la Summer School 2024 di Legacoopsociali “AUTONOM_IA. Design e tecnologia a supporto dei servizi per le persone con disabilità”.

La 3 giorni di formazione propone un percorso che ha l’obiettivo di approfondire e acquisire conoscenze, metodi e strumenti messi a disposizione dal design e dalle potenzialità delle nuove tecnologie per immaginare progettualità innovative e nuove prassi di lavoro nell’ambito dei servizi a supporto delle persone con disabilità, in particolare dei servizi semi-residenziali diurni e domiciliari.

Il 16 settembre, in particolare, si svolgerà alle ore 18 un talk su “Design e tecnologia a supporto dei servizi per le persone con disabilità” dove interverranno il presidente di Legacoop Liguria Mattia Rossi, la presidente nazionale di Legacoopsociali Eleonora Vanni, il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini, il presidente di Fondazione Pico Piero Ingrosso. Saranno nel confronto anche Lorenzo De Micheli – Responsabile del Rehab Technologies Lab IIT – e Niccolò Casiddu Associazione Design for All Italia.

Nel corso delle giornate, i partecipanti saranno coinvolti in un “design lab” a cura dei docenti del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e, attraverso un lavoro in gruppi di progettazione, elaboreranno proposte e soluzioni per innovare i servizi semi-residenziali diurni e/o domiciliari dimostrando di: aver seguito un percorso metodologico human centered, adottare un uso consapevole della tecnologia e preparare una efficace comunicazione delle soluzioni prospettate. Parte integrante del laboratorio sarà l’incontro e il confronto con i ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che accompagneranno i partecipanti in una visita presso la sede dell’IIT e presenteranno alcune tecnologie e progetti di ricerca di potenziale interesse.

La Summer School, promossa da Legacoopsociali, è organizzata in partnership con la Fondazione Pico, Università di Genova – Dipartimento di Architettura e Design – e Istituto italiano di tecnologia, in collaborazione con Legacoop Liguria e con il contributo di Coopfond.